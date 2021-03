Christian Rainer: Immunantwort

Ich beginne diesen Text nun ein zweites Mal und mit einem ungleich harmloseren Zitat. Die Chefin der Erste Bank Österreich, Gerda Holzinger-Burgstaller, sagte unlängst in einem Gespräch mit der "Presse": "Ich glaube nicht an die große Insolvenzwelle, die immer wieder thematisiert wird. Viele Branchen haben gut performt, Industrie und Bauwirtschaft sind relativ gut durch das Jahr gekommen." Diese Einschätzung widerspricht der notorischen Ausschilderung von Corona als der größten Wirtschaftskrise seit 1945, sie widerspricht auch unserem persönlichen Augenschein, erst recht dem Wehklagen vieler Unternehmer. Ich teile jedoch Frau Holzinger-Burgstallers Befund (was ich an dieser Stelle schon mehrfach zu Papier gebracht habe).Lassen Sie mich noch einmal die Argumente zusammenfassen und auf die Unwägbarkeiten hinweisen!

Die Erste-Bankerin benennt präzise jene Relationen, die bei oberflächlicher Betrachtung gerne übersehen werden: Die bei Produktion und Beschäftigung wichtigsten Unternehmen haben 2020 recht normal weitergearbeitet, ebenso viele große Handelsketten und Dienstleister (und natürlich der staatsgetriebene Sektor, die Lehrer, "die Beamten").Das zeigt sich in diesen Tagen anhand der frisch veröffentlichten, ordentlichen Geschäftszahlen. Unser Trugbild entsteht, weil das öffentliche Leben in Form von Gastronomie, Hotellerie, Tourismus, Kunst und Kultur zum Erliegen kam. Deren Anteil an der globalen Wirtschaft entspricht aber keinesfalls diesem Bild. Und auch unser Bild von der Welt ist falsch, da wir diese Welt meist nur im schmalen touristischen Umfeld oder in Konferenzhotels erleben. Indien ist nicht Ayurveda in Goa, und die USA bestehen nicht aus Disneyland und den Niagarafällen. Tatsächlich ist Österreich allerdings genau deshalb (und nur deshalb) stärker betroffen: weil der Anteil des Tourismus am österreichischen Bruttoinlandsprodukt um Dimensionen größer ist als der weltweite Schnitt.