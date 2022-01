Christian Rainer zur Impfpflicht: Nur Nutzen, kein Schaden

Allerdings will ich das Wort „naiv“ nicht verschießen. Ich will es lieber hier für alle jene verwenden, die durch Omikron geblendet meinen, eine Impfpflicht wäre vor Kurzem allenfalls noch vertretbar gewesen, sei jetzt aber nicht mehr notwendig. Eine Durchseuchung der Weltbevölkerung, also eine natürliche Immunität, werde durch die hohen Ansteckungsraten bald eintreten – und das zu niedrigen Kosten wegen der milden Verläufe. Mit diesen Aussichten müsse man die Güter neu abwägen: Der Eingriff in die Grundrechte mitsamt dem erwartbaren Widerstand – „jetzt erst recht“ – wiege nun schwerer als die Pandemie.

Einer, der prominent diesen Standpunkt vertritt, ist der deutsche Publizist Jakob Augstein, der in einem „Zeit“-Interview jüngst sagte: „Ich wäre für eine allgemeine Impfpflicht, wenn wir sie bräuchten. Aber ich vermute, bis die Impfpflicht in Deutschland durch ist, werden wir sie nicht mehr brauchen.“ Die Gefahr dieses Arguments steckt in den Worten „ich vermute“. Angesichts der Gefahr, die von Covid-19 ausgeht, und der globalen Verwüstung, die das Corona-Virus angerichtet hat, ist „ich vermute“ eine grob fahrlässige Ausdrucksweise, wenn damit die Notwendigkeit der Impfpflicht hintertrieben wird. Würde Augstein denn sagen, es bedürfe nicht aller erdenklichen Sicherheitssysteme, wenn er nur „vermutet“, dass es zu keiner Kernschmelze in einem Atomkraftwerk kommen wird? Würde er sein Kraftfahrzeug in Betrieb nehmen, weil er „vermutet“, die Bremsen seien in ordentlichem Zustand? Wohl nicht. Er würde vielmehr alle erdenklichen Maßnahmen ergreifen oder zu erzwingen suchen, um einen Unfall da und dort zu verhindern. Bei der Pandemie hieß diese Maßnahme von Beginn an: eine Impfung aller impfbaren Menschen weltweit.

Zumal diese „Vermutung“, die sich derzeit pandemisch verbreitet, nur eine Hoffnung ist und keine wissenschaftlich fundierte Aussage: Niemand soll derzeit unwidersprochen behaupten, wir befänden uns am Übergang von mörderischer Seuche zu einer Schnupfen-Endemie. Ich zitiere aus einem „Spiegel“-Interview mit Anthony Fauci, dem bekanntesten Covid-Spezialisten der Welt und Berater des US-Präsidenten: „Es gibt keine Garantie.“ Man dürfe „nicht sagen, Omikron ist weniger schlimm, wir sind durch mit der Pandemie“. Durch die „niedrigen Impfraten geben wir dem Virus die Möglichkeit zu mutieren“. Es sei „denkbar, dass die nächste Variante nicht nur ansteckender ist, sondern auch schwerere Krankheitsverläufe verursacht“. Was Fauci skizziert, ist weit mehr als ein Restrisiko: Er spricht von einer weiteren und größeren Katastrophe.

Die Impfpflicht hat das Potenzial, das Risiko zu verringern. Sie bringt Nutzen und kann nicht schaden.