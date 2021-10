Das Ungeheuer von Woke Ness

Hörensagen muss für einen Shitstorm von uns Gerechten ja allemal als Beweis reichen. Und für mehr fehlt uns schließlich, um ehrlich zu sein, auch die Zeit. Die brauchen wir ja dazu, unsere Gedanken in immer enger werdenden, konzentrischen Kreisen um unseren eigenen Bauchnabel zu bewegen – uns also mit der ja wohl hoffentlich unbestritten wichtigsten Sache der Welt zu befassen. Und gleichzeitig zu überlegen, worüber wir heute beleidigt sein könnten. Just another day at the office halt.

Es gibt auch ein absolut sehenswertes Video von der Demo der Gerechten. Man sieht zuerst die Dutzenden, auf jede und jeden von ihnen kommt in etwa eine Fernsehkamera. Dann nähert sich ein sich als rundlich und irgendwie gemütlich tarnender junger Mann, nennen wir ihn den Aggressor. Er trägt ein selbst gebasteltes Schild, auf dem steht: „We like Dave!“ Auf diese ungeheure Provokation müssen die Toleranzbewegten natürlich reagieren, einer von ihnen entwindet ihm das Schild und trampelt darauf herum, bis es kaputt ist.

Aber der Holzstock, auf dem es montiert war, bleibt dabei leider in den Händen des leicht betropezten Aggressors – eine brandgefährliche Situation, deren Brisanz der Toleranzbewegte aber zum Glück sofort antizipiert und zu schreien beginnt: „He’s got a weapon!“ Er hat eine Waffe!