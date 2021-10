Rainer Nikowitz: Diplomatisch

profil: Herr Bundeskanzler, die Opposition …

Schallenberg: Hören Sie mir auf mit der Bagage! Letztklassige Misstrauensanträge können die machen – aber sonst schon nichts! Was für traurige Figuren, eine Schande für Österreich!

profil: Aber Misstrauensanträge gehören ja wohl zum oppositionellen Kerngeschäft. Sie werden doch nicht erwarten, dass in so einer Situation ein nationaler Schulterschluss passiert. Beate Meinl-Reisinger …

Schallenberg: Die war einmal eine Schwarze! Also auf der richtigen Seite der Geschichte. Und was soll ich sagen: Die Lücke, die sie in der ÖVP hinterlassen hat, hat sie hervorragend ersetzt. Und jetzt legt sie mir dieses Pamphlet auf den Tisch. Also, wer da nicht die Contenance verliert, der ist ein Engel.

profil: Dieses „Pamphlet“ war der Justiz-Akt zur Hausdurchsuchung.

Schallenberg: Sag ich ja!

profil: Nun gut. Aber mit dem Koalitionspartner, also den Grünen …

Schallenberg: Hören Sie mir auf mit der Bagage!