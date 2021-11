Der Hass auf die Ungeimpften

Wenigstens steht fest, wer schuld ist. Die Corona-Fallzahlen schießen in lichte Höhen, Journalisten spekulieren schon wieder über den wahrscheinlichen Zeitpunkt des nächsten Lockdowns, die deutsche Regierung stuft Österreich als Hochrisikogebiet ein – und alle wissen, wer für diese Katastrophen die Verantwortung trägt: die Ungeimpften. Hätte sich ein substanzieller Teil dieser Leute anders entschieden, gäbe es jetzt einen goldenen Herbst und die Aussicht auf einen Winter wie damals.

Ist das so? Zumindest ist es die Botschaft, die die Regierung, viele Experten und die meisten Medien seit Monaten trommeln. Von einer „Pandemie der Ungeimpften“ sprechen der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister bei fast jedem Auftritt. „Die Menschen müssen zur Impfung gezwungen werden“, schrieb profil-Herausgeber Christian Rainer in seinem Leitartikel vor einer Woche. Oliver Vitouch, Rektor der Universität Klagenfurt, zweifelt an der intellektuellen Ausstattung der Verweigerer. Diese sollten „beizeiten beginnen, darüber nachzudenken, ob eine Universität das Richtige für sie ist“, schrieb er jüngst in einem Mail an die Studierenden.