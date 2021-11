Zwei Jahre Pandemie in Zahlen: Wie Corona die Welt verändert hat

Gut eine Viertelmilliarde Menschen hat sich inzwischen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angesteckt, und zuletzt schossen die Infektionszahlen wieder rapide in die Höhe. Fast zwei Jahre kämpft die Welt nun gegen die größte Seuche seit der Spanischen Grippe. Eine Fülle an Daten zeigt eindrucksvoll, welche Spuren die Pandemie rund um den Globus hinterlassen hat – im Gesundheitswesen, in der Wirtschaft, Kultur und der gesamten Gesellschaft.

Die Welt hat beispielsweise fast 30 Millionen Lebensjahre eingebüßt, zugleich aber in Form von mehr als 120.000 Studien den größten wissenschaftlichen Kraftakt aller Zeiten geschafft; Österreich hat mehr als 170 Tage im Lockdown verbracht, dabei haben sich aber oft Partnerschaften intensiviert. Weil Statistiken, Tabellen und Charts wichtige Entwicklungen auf einen Blick verdeutlichen können, haben wir eine Menge relevanter, spannender und überraschender Daten zusammengetragen: eine Zwischenbilanz der Pandemie in Zahlen, Fakten und Grafiken.