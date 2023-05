Die Kickl-Macher

Der Herausforderer: Ein bulliger Macher mit Zug zum Tor und zu Intrigen. Die Angegriffene: Eine urbane Steherin, die das Parteiestablishment um sich schart. Der Außenseiter: Ein leidenschaftlicher Feuerkopf, Liebling der Linken. Diese drei, Hans-Peter Doskozil, Pamela Rendi-Wagner und Andreas Babler, spielen die Hauptrollen im SPÖ-Drama, dem Showdown um die Parteispitze. In tragender Nebenrolle: Parteimanager Christian Deutsch, der Apparatschik-Anti-Charme verströmt und keinen absurden Winkelzug auslässt – Motto: Ein Umlaufbeschluss geht immer!

Von Darstellern und Dramatik her hätte „SPÖ sucht den Superstar“ ein mitreißendes Politik-Stück werden können, mehr noch: eine notwendige Kursbestimmung für die ausgedörrte SPÖ. Wenn es um Inhalte gegangen wäre, um die besten Konzepte gegen Teuerung, Energiewende, Klimakrise, für Steuer- oder Gesundheitssystem. Doch: Fehlanzeige. Bald dominierten süffisante Untergriffe und hinterfotziges Hick-Hack, die interne Wahl war näher am primitiven Schlammcatchen als am edlen Wettstreit der Argumente. Kurz: Die Polit-Serie „House of SPÖ“ eskalierte. Jeder misstraut jedem, zankt, schickt Gutachter und Gegengutachter, richtet einander Unfreundlichkeiten aus, die schon für politische Gegner herb wären – für so genannte Partei-„Freunde“ aber eine Kampfansage. Die Stimmen der Mitglieder werden irgendwann ausgezählt, die Chaostage in der SPÖ aber nicht beendet sein – zu tief sind die Gräben zwischen den Lagern.

Das hat Konsequenzen: Das Publikum wendet sich mit Grauen ab, aus verflixt guten Gründen. Mit Statuten-Mätzchen gewinnt man vielleicht den Vizevorsitz einer Antragsprüfungskommission oder ein anderes Amt für Partei-Feinspitze, aber keine bundesweite Wahl. Außerdem fragt sich das p.t. Wahlvolk zurecht: Wie soll eine Partei, die Energie und Tagesfreizeit darauf verwendet, sich exzessiv mit sich selbst zu beschäftigen, Lösungen für Probleme wie Inflation oder Ärztemangel anbieten? Mehr noch: Warum sollte die SPÖ jemals wieder eine Regierung oder ein Ministeramt managen – wenn sie es nicht einmal schafft, die Befragung von 150.000 Mitgliedern pannenfrei zu organisieren? Kurz: Die SPÖ demontiert sich auf offener Bühne selbst.

Auch so kann man den Aufstieg der FPÖ beflügeln. Nie war es leichter, Herbert Kickl zu sein. Die größte Oppositionspartei, die SPÖ, ist keine Konkurrenz – die FPÖ kann getrost die Stimmen all jener einsammeln, die nach den Corona-Ukraine-Energie-Klima- Teuerung-Dauerkrisen verunsichert oder zornig sind. Sie eilt in den Ländern von Wahlerfolg zu Wahlerfolg und liegt im Bund seit Monaten in Umfragen auf Platz 1.