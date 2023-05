Nordpol-Expedition: Wie überlebt man im ewigen Eis?

„Es gewann den Anschein, als stünde uns nach langem Kampfe mit der Übermacht des Eises nichts anderes bevor, als die verzweiflungsvolle Rückkehr zum Schiffe und ein dritter Winter daselbst, bar jeder Hoffnung!“, schrieb der Offizier und Polarforscher Julius Payer später. Er leitete die Expedition mit seinem Kollegen Carl Weyprecht, und beiden war klar: Eine Rückkehr zum Schiff, worauf die Mannschaft drängte, würde zwar kurzfristig Erleichterung, aber auch den sicheren Tod bedeuten. Es gab zu wenig Vorräte für einen dritten Winter an Bord. Also hielt Weyprecht eine Brandrede, mit der Bibel in der Hand. „Nie zurück!“, das war sein Schlachtruf, mit dem er die letzten Kräfte der entmutigten Mannschaft weckte.

Mitte Juli 1874 war der Großteil der Mannschaft bereit zu sterben. Wochenlang hatte sie Boote mit Verpflegung und Forschungsmaterial durch das arktische Eis gezogen, in dem Glauben, auf das offene Meer zu treffen. Die 23 Männer wollten heim nach Europa. Alle Hoffnung war jedoch zunichte, als plötzlich am Horizont die festgefrorene „Admiral Tegetthoff“ wieder auftauchte: das Forschungsschiff, das sie vor knapp zwei Monaten verlassen hatten. Die Drift hatte den mühevollen Marsch der österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition sabotiert – und sie an ihren Ausgangspunkt zurückgeführt.

Das eigens für die Expedition gebaute Forschungsschiff „Admiral Tegetthoff“ im Treibeis, fotografiert mit einer Stereokamera. Im August 1872 fror es fest und trieb auf Franz-Josef-Land zu, das im August 1873 am Horizont auftauchte. Im Mai 1874 verließ die Mannschaft das Schiff und machte sich zu Fuß und per Rettungsbooten auf den Rückweg.

Wären seine Leute nicht weiter tapfer in Richtung Süden gestapft, hätten sie ihre größte Errungenschaft mit ins Grab genommen: die Entdeckung von Franz-Josef-Land am 23. August 1873. 150 Jahre danach widmet die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) der ersten österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition eine Ausstellung in Wien. Deren Bedeutung für die Polarforschung ist bis heute unbestritten: Die sogenannte Payer-Weyprecht-Expedition hatte die bis dahin herrschende Theorie vom eisfreien Nordpolarmeer widerlegt. Sie hatte mit Kap Fligely erstmals den nördlichsten Punkt Eurasiens betreten – und nicht zuletzt den internationalen Wettlauf zur Erforschung des Nordpols angestoßen.

Die Flaschenpost

„Das Herzstück ist die Flaschenpost von Carl Weyprecht“, sagt Kuratorin Petra Svatek, die profil vorab Einblick in die Ausstellung gewährte. Das Schriftstück ist erstaunlich gut erhalten: „Das Schiff wurde am 21. August 1872 im Eise besetzt, fror fest und trieb bis Anfang November 1873 im Packeise, fortwährenden Eispressungen ausgesetzt (…). Ende August 1873 Land entdeckt und dasselbe Franz Josefs Land getauft (…). Beschlossen das Schiff gegen 20. Mai zu verlassen, um mit 3 Booten Nowaja-Zemlja zu erreichen. Maschinist Krisch an Tuberkulose gestorben; haben Ende April 3 Kranke“, hatte Carl Weyprecht darauf mit schwarzer Tusche notiert. Der Finder sollte den Brief an das nächste österreichische Konsulat weiterleiten, so die abschließende Bitte des Marineoffiziers und Polarforschers.

Es sollte 104 Jahre dauern, bis der russische Mechaniker Wladimir Serow die Flaschenpost fand. Er war im August 1978 mit einer sowjetischen Expedition auf der Franz-Josefs-Land-Insel Lamont unterwegs, wo er zum Andenken an seine Reise einen Pfahl aufstellen wollte. Unter einem Steinhaufen entdeckte Serow Scherben von Steingut, einen Korken und einen Holzzylinder, in dem er etwas in Wachspapier Eingewickeltes entdeckte. „Ich machte es auf und sah einen mit einem Faden umwickelten Brief“, berichtete der junge Mann. Zwar konnte er die Kurrentschrift nicht lesen, aber die Signatur entzifferte er. Der Name Weyprecht war unter Polarforschern wohlbekannt, also landete der Fund zunächst im Arktischen Museum in St. Petersburg. Günther Hamann von der ÖAW erfuhr kurz darauf von der Flaschenpost – und erwirkte schließlich 1980 deren Überstellung nach Wien.