Die Nahost-Challenge

Um halb vier Uhr Nachmittag am Dienstag dieser Woche begann eine der erstaunlichsten Operationen des israelischen Geheimdienstes Mossad der vergangenen Jahre mit einem harmlosen Klingeln, Piepen oder Brummen Tausender Pager im Libanon. Deren Besitzer nahmen an, dass sie über ihr persönliches Kommunikationsgerät von ihrer Leitstelle kontaktiert wurden, denn sie alle waren Mitglieder der islamistischen, paramilitärischen Terrororganisation Hisbollah. Doch auf die Signaltöne folgte Sekunden später eine Explosion.

Der Mossad hatte verdeckt Tausende Pager und Walkie-Talkies – Letztere explodierten am Mittwoch – an die Hisbollah verkauft, präpariert mit einer geringen Menge Sprengstoffs und so konstruiert, dass sie ferngezündet werden konnten.

37 Personen kamen nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums ums Leben, rund 3000 wurden teils schwer verletzt. Laut Berichten starben auch zwei Kinder.

Israel zeigt, was sein Geheimdienst kann, und zumindest für die operationelle Leistung erntet es Bewunderung. Über den strategischen Nutzen der Aktion spekulieren Experten seit Dienstag. Tausende Hisbollah-Mitglieder vorübergehend auszuschalten, wäre ein perfekter Auftakt für eine Überraschungsoffensive, doch die kam – zumindest bis Redaktionsschluss Donnerstagabend – nicht.

Die Details der Pager-Operation mögen fesselnd sein: Wer fertigte die Geräte an? Wann wurden sie mit Sprengstoff bestückt? Wie gelang es, die Hisbollah als nichts ahnende Kunden zu ködern? Wie genau funktionierte der Zündmechanismus? Doch andere, wenig beachtete Aspekte im Kontext des aktuellen Konflikts sind folgenschwerer – und beunruhigend.

Das Weiße Haus, der wichtigste Verbündete Israels, war nicht in die Pläne eingeweiht. Just zu dem Zeitpunkt, als die Pager explodierten, befand sich Amos Hochstein, der Nahost-Beauftragte der US-Regierung, in Israel, um die Regierung von Benjamin Netanjahu dazu zu drängen, den Konflikt mit der Hisbollah nicht zu eskalieren.

Am Mittwoch wiederum, als die Walkie-Talkies im Libanon explodierten, traf US-Außenminister Antony Blinken auf seiner mittlerweile zehnten Nahost-Reise seit dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 in Ägypten ein. Bemerkenswert ist, dass Blinken dabei zum ersten Mal auf einen Besuch in Israel verzichtete.

Niemand kann behaupten, es gäbe in der aktuellen dramatischen Lage eine einfache Lösung; eine, die keine großen Risken berge und keine Nachteile mit sich bringe. Doch es läuft auf zwei Strategien hinaus, und die Differenzen darob werden zwischen der US-Regierung und Netanjahu zusehends größer.