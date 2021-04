Elfriede Hammerl: Sie sind wohl impfneidig?

Der Wiener Ärztekammerpräsident erklärte das Ganze nachträglich zum Irrtum, aber: Die Aussendung liegt vor.

Alles ist halt wie immer, einschließlich undurchschaubarer Bürokratie, derzufolge pflegende Angehörige einen Impftermin kriegen, nicht aber die Gepflegten, nicht einmal, wenn sie Hochrisikogruppen angehören, und selbstverständlich ist es nicht möglich, dass dann die Gesunden den Gefährdeten ihren Termin überlassen, das wär’ ja noch schöner.

Auf der Strecke bleiben allenthalben verzweifelte Menschen, die, so PatientInnenanwältin Sigrid Pilz, „glaubhaft um ihr Leben bangen müssen“, zum Beispiel KrebspatientInnen, die ungeimpft nicht mit einer Chemotherapie beginnen können und trotzdem keinen Impftermin in Aussicht haben. Pilz plädiert daher für die Errichtung einer Anmelde-Hotline, die für Menschen in einer „akuten Gesundheitskrise“ zur Verfügung stehen sollte.* Ein guter Vorschlag (auch wenn einem sofort braun gebrannte Biker einfallen, die versuchen werden, beim Chefarzt ihres Vertrauens als akut gefährdet durchzugehen).