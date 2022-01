Elfriede Hammerl: Du Alte!

„Alt“ fasst alles zusammen, was an Negativem möglich ist: dumm, borniert, unnötig, überflüssig, nimmer auf der Höhe der Zeit, total gaga, schiach zum Anschauen. Trifft ja manchmal auch zu, aber nicht zwangsläufig, und vor allem sind diese Eigenschaften nicht notgedrungen an das fortgeschrittene Alter einer Person geknüpft.

Wissen wir. Warum also wird „alt“ dennoch als Schimpfwort verwendet? Weil’s bequem ist, es zu benützen. Weil es das einzige Schimpfwort ist, das eine alte Person einer jüngeren Person nicht zurückgeben kann. Selber alt! funktioniert nicht, wenn die andere Person 20 Jahre jünger ist. Die junge Person muss also nicht lange nachdenken, um ihre angebliche Überlegenheit zu begründen, es genügt, wenn sie darauf verweist, nicht alt zu sein. Vielleicht sollte sie darüber nachdenken, dass sie – wenn sie davon ausgeht, alt sei gleichbedeutend mit unterlegen – jeder weitere Tag diesem schmachvollen Zustand näher bringt (es sei denn, sie gibt den Löffel demnächst verfrüht ab), aber darüber denkt sie in der Regel eben nicht nach. Außerdem geht sie, falls sie doch darüber nachdenkt, bestimmt davon aus, dass sie die große Ausnahme ist, bei der sich Alter mit Geist, Schönheit und Unwiderstehlichkeit paaren wird, weswegen sie davor gefeit ist, jemals als „alt“ wahrgenommen zu werden, wenn sie denn einmal in ferner, ferner Zukunft so was wie alt sein sollte.

Ich habe bis jetzt geschlechtsneutral formuliert, aber die Wahrheit ist: Es gibt einen Unterschied. Vor allem alte Frauen wissen, dass sie alt sind. Alte Männer neigen tatsächlich dazu, ihren Fundus an Attraktivität und jugendlicher Vitalität für unerschöpflich zu halten, vor allem, wenn sie mächtige alte (weiße) Männer sind. Der Zorn, der sich gegen alte weiße Männer richtet, gilt deren Macht und der Tatsache, dass sie nichts davon abgeben wollen. Und alte weiße Männer stellen gut 90 Prozent aller Machthaber. Aber nicht 90 Prozent der alten Männer, weiß oder nicht, sind sture, an ihrem Alpha-Rang festhaltende Silberrücken. Das sollte man vielleicht bedenken.

Bei den Frauen machen die mächtigen Erbinnen großer Imperien überhaupt eine verschwindende Minderheit aus. Sie tendieren allerdings ebenfalls dazu, sich unbeirrt in der Blüte ihrer Anziehungskraft zu sehen, und niemand wagt es, ihnen ins Gesicht zu sagen, dass sie über das hormonell begünstigte Stadium hinaus sind, in dem sie den verblichenen Imperiumschef an Land gezogen haben. Das Gros der alten Frauen hingegen wird nicht geschont, obwohl – oder gerade weil – es über keinerlei neiderregende Macht verfügt. Die alte Oma ist bekanntlich die Symbolfigur für intellektuelle Beschränktheit und physische Reizlosigkeit schlechthin. Warum? Misogynie halt, was sonst.