Elfriede Hammerl: Fütterung

Auf Twitter schreibt eine Alleinerzieherin, wenn ihre Kinder aus dem Haus sind, wird sie zwei Jahre nichts mehr essen. Der nicht abreißende Kreislauf aus Einkaufen, Kochen, die Küche putzen und schon wieder Einkaufen mache sie nämlich fertig.

Wie gut ich sie verstehe! Und wie lebhaft mir die tägliche Tretmühle in Erinnerung ist, aus der es viele Jahre kein Entkommen gab. Berufsarbeit, die in Hausarbeit überging, die in Berufsarbeit überging, an die sich wiederum die Hausarbeit anschloss, ohne Ende und ohne Pause. Ist so, wenn man Pflichten nicht aufteilen kann, und ist nicht lustig.

Die Twitterantin stößt auch bei anderen Userinnen auf viel Verständnis, sie kriegt eine Menge Zustimmung, ein Gutteil der Tweets kommt allerdings von geplagten Frauen, die anscheinend nicht für Kinder kochen, sondern für einen (Ehe-)Mann, der dreimal am Tag gefüttert werden müsse. Seufz und Zwinker-Smiley.