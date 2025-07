Epstein, alles muss versteckt sein

Donald Trump hat loyale Fans.

Das sogenannte MAGA (Make America Great Again)-Lager verzeiht seinem Präsidenten so gut wie alles. Schweigegeldzahlungen an einen ehemaligen Pornostar und sexistische Äußerungen gegenüber Frauen („grab them by the pussy“). Eine Steuerreform, die dazu führen wird, dass in den nächsten Jahren Millionen US-Amerikaner ihre Krankenversicherung verlieren.

Nichts aber bringt Trump derzeit so in Bedrängnis wie Jeffrey Epstein, der verstorbene Investmentbanker und verurteilte Sexualstraftäter, der zu Lebzeiten zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht sowie Prominenten zugeführt haben soll. 2019 wurde Epstein tot in seiner New Yorker Gefängniszelle aufgefunden. Offiziellen Angaben zufolge beging er Selbstmord. Das MAGA-Lager glaubt aber an eine andere Geschichte. Epstein soll vom „tiefen Staat“, also einer mächtigen liberalen Elite, eliminiert worden sein. Damit hätte man verhindern wollen, dass er auspackt und Prominente im Umfeld der Demokraten sowie aus Hollywood belastet.