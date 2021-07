Eva Linsinger: Bitte aufwachen, Herr Bundeskanzler!

Das wissen nüchterne Institutionen wie der Rechnungshof, die sich von PR-Botschaften nicht blenden lassen, längst. „Österreich ist vom Klimawandel besonders betroffen“, Schäden von einer Milliarde Euro pro Jahr inklusive, heißt es in einem aktuellen Bericht. Weitere bittere Klimakrisen-Wahrheiten gefällig? Umweltmusterland ist Österreich keineswegs, sondern EU-Klimaschutz-Nachzügler, dem milliardenhohe Strafzahlungen drohen. Es liegt beim Fleischkonsum an der Weltspitze, beim -Ausstoß pro Kopf auch – Letzteres auch wegen der dramatisch wachsenden Zersiedelung: Täglich werden erkleckliche 13 Hektar Boden zubetoniert, das entspricht 30 Fußballfeldern, immer weiter verstreute Einkaufszentren und Häuser erzeugen immer mehr Verkehr. Diesen Flächenverbrauch beklagt eine Institution, die es wissen muss: die heimische Hagelversicherung. Oder: Spritpreise sind hierzulande niedrig. Und: Ein heilloses Wirrwarr an Förderungen, von Wohnbaugeldern über Landwirtschaftssubventionen bis zu Pendlerpauschalen, verfolgt viele Ziele – Umweltschutz steht aber selten im Vordergrund.