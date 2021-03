Eva Linsinger: Die Zeit des Schönredens ist vorbei

Diese bittere Erkenntnis beginnt erst zu sickern. Denn vor der Krise dominierte eine gewisse Zuversicht, dass sich Geschlechterrollen rasant wandeln: Männer gehen genauso in Karenz, Frauen sitzen genauso in Führungsetagen, diesen steten Fortschritt werden auch aus der Zeit gefallene Uralt-Machos nicht verhindern. So lautete die gängige These – und wer das anders sah, wurde in die Kategorie „jammernde Opfer-Feministin“ eingereiht.

Diese Weltsicht war sehr bequem. Denn wenn Österreich ohnehin schnurstracks, unaufhaltsam und in Riesenschritten unterwegs zur Gleichberechtigung ist, dann braucht es kein anstrengendes Kopfzerbrechen und keine mühseligen Gesetze. In der türkisen ÖVP ist die Denkweise weit verbreitet, bis hin zur Frauenministerin. Auf Fakten beruhte diese Meinung nie wirklich. Die zeichnen ein anderes Bild: Fortschritte finden zwar statt – aber im Schneckentempo.

Gemessen in Zahlen: Österreich sitzt in der EU auf der Gender-Eselsbank und belegt den beschämenden drittletzten Platz. Nur in Estland und Lettland sind die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen noch größer als hierzulande. Oder: Jämmerliche 6,8 Prozent beträgt der Frauenanteil in den Vorstandsetagen der ATX-Unternehmen, noch peinlich niedriger ist er nur in Luxemburg. Wer angesichts derartiger Zahlen behauptet, Nachteile für Frauen existieren nicht (mehr), muss an ausgeprägter Mathematikschwäche leiden.