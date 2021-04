Eva Linsinger: Schluss mit Überschriften-Politik

Dennoch scheint die Lernkurve der Regierung erstaunlich flach: Auch der aufwendig inszenierte „Comeback-Plan“ zur Bewältigung der Wirtschaftskrise zeigte Kanzler und Vizekanzler in schmucken Schönbildern vor einem Palais und die Regierung bei einer Klausur, besteht aber bisher vor allem aus wohltönenden Überschriften. Manche davon sind uralte Bekannte, etwa der Koralmtunnel, manche standen schon im Regierungsprogramm, etwa der Breitbandinternetausbau, manche blieben vage, etwa die Steuerentlastungen, manche sind in der Tat üppig, etwa die Milliarden für Investitionen. In Summe: Das verdient die hochtrabende Bezeichnung „Turbo“ (noch?) nicht, daran ändern auch Wiederholungen im Turbotakt nichts.

Dabei hat die Koalition recht: Es wäre in der Tat höchste Zeit für einen Neustart. Die erste Phase von Türkis-Grün verlief, gelinde ausgedrückt, durchwachsen. Gewiss, keine einzige Regierung in Europa überstand die Last der Pandemie ohne Blessuren – mit so viel Aversion wie ÖVP und Grüne begegnen einander Koalitionspartner aber selten. Nach all den Fouls und Misstönen wäre es eine wohltuende Abwechslung, wenn Türkis-Grün Energie, Tagesfreizeit und Hirnschmalz in einen ernsthaften Comeback-Plan investierte.

Die To-do-Liste ist lang, Corona zeigte massive Schwächen auf. Etwa: Bei der Digitalisierung trottet Österreich anderen Staaten hinterher, in Schulen fehlt Ausstattung, im Gesundheitssystem hapert es an digitalisierten Daten. Auch deshalb läuft beim Impfen manches schief. Oder: Die Illusion, dass Österreich über eine zwar üppige, aber blendend funktionierende Verwaltung verfügt, ist nach der Pandemie nicht aufrecht zu erhalten, zu verstörend verliefen Einblicke in die Technokratenbürokratie (Stichwort: eine Lappalie wie der elektronische Impfpass braucht absurde zwölf Jahre Vorbereitung), neun verschiedene Regeln in neun Bundesländern sorgen für Zusatzwirrwarr.