Der Kontrollverlust des Sebastian Kurz

Die Ausnahmesituation offenbart überdeutlich die Stärken und Schwächen des Systems Kurz. Gnadenloses Besserwissertum gehört bei vielen Politikern (wie Journalisten) zur Grundausstattung. An Selbst- und Sendungsbewusstsein für den Job in der ersten Reihe mangelt es Kurz nicht, im Gegenteil: ein gewisser Hang zur Hybris ist ihm nicht fremd. Niki Popper, der Simulationsforscher mit der markanten Sturmfrisur, der durch Covid-Computermodelle zu einem der Corona-Erklärer der Nation wurde, erinnert sich im profil-Gespräch an eine der ersten Begegnungen mit Kurz: "Am Anfang war die Kommunikation als Wissenschafter mit dem Bundeskanzler nicht leicht. Von seinem Beraterstab kamen eigene Rechnungen, der Mehrwert dynamischer Modelle war schwer zu argumentieren. Er forcierte gegen unsere Einsprüche voriges Frühjahr die berühmte Prognose, die 100.000 Corona-Tote in Österreich vorhersagte." Sie lag, glücklicherweise, meilenweit von den realen Zahlen entfernt: 9500 Österreicher starben an oder mit Corona. Mittlerweile hält Popper die Kommunikation mit den Landeshauptleute für die größere Herausforderung, auch deshalb, weil das Kanzleramt von der Schockpolitik abkam.



Der Hang zum Superlativ und zur Übertreibung aber blieb. Nachdenklich-selbstkritische Sätze wie die treffliche Aussage von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel, "das Virus ist eine Zumutung für die Demokratie", hörte man von Kurz nie, eine Entschuldigung für etwaige Fehler schon gar nicht. Im Gegenteil: Alles richtig gemacht!, so lautete die Devise, stets umkränzt von Bestnoten fürs eigene Handeln: Als erstes, bestes, schnellstes, tollstes Land kam Österreich durch die Corona-Krise, darunter tat es Kurz selten. Da schimmert die Vergangenheit von Kurz' Kabinettsmitgliedern durch, viele werkten früher bei Unternehmensberatern, wo Erfolg bevorzugt in Rankings gemessen wird. Kabinettschef Bernhard Bonelli etwa schickt den Landeshauptleuten täglich morgens eine Tabelle, wie viel Impfstoff in ihrem Bundesland auf Lager liegt und ob andere Bundesländer schneller impfen.



Das Problem ist bloß: Vorzeigeland ist Österreich nur beim Testen, von "Alles gurgelt" über "Nasenbohrer" bis zu "Lollipop"-Tests wird hierzulande kreativ und umfassend getestet. Sonst sticht Österreich durch Negativzahlen hervor: Die Zahl der Toten und Corona-Infektionen ist im EU-Vergleich hoch. Und: Österreich erleidet den stärksten Wirtschaftseinbruch in der EU, von Oktober bis Dezember schrumpfte die Wirtschaft acht Mal so stark wie im EU-Schnitt. Die langen Lockdowns hinterlassen tiefe Spuren, nicht nur im Tourismus.



Manchmal gleitet der Ranking-Fetisch ins Lächerliche ab: "Wir sind derzeit beim Impffortschritt unter den Top 10 in Europa", tönte Kurz in seiner Facebook-Osterbotschaft. Ein zehnter Platz wird sonst selten bejubelt , das pralle Selbstlob klingt schal. Ob die Balkanroute wirklich geschlossen wurde, konnten nur politische Feinspitze überprüfen. Dass Impftermine Mangelware bleiben und das versprochene "Licht am Ende des Tunnels" nur fahl flackert, hingegen alle persönlich und direkt. Die Superlative glaubt niemand mehr, das Vertrauen in Krisenmanager Kurz schwindet.