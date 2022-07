Eva Linsinger: Teile und herrsche

Damals, Anfang der 1970er-Jahre, war die Welt zwischen den Geschlechtern klar aufgeteilt: Männer verfügten über die sogenannte Schlüsselgewalt. Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch schrieb ihnen ausdrücklich das Recht zu, allein über den Wohnsitz zu entscheiden. „Väterliche Gewalt“ galt als probates Erziehungsmittel. Frauen hingegen durften weder Schulanmeldung der Kinder noch Passantrag unterschreiben, auch keinen Arbeitsvertrag. Gestatteten ihnen ihre Männer, außer Haus arbeiten zu gehen, werkten sie in für Frauen reservierten „Leichtlohn“-Gruppen. Ein Klaps auf den Po ging als adäquate Begrüßung für Frauen am Arbeitsplatz durch. Vergewaltigung in der Ehe war kein Straf-, sondern Kavaliersdelikt – in heterosexuellen Ehen, versteht sich, andere Partnerschaften waren für Gesetzgeber und Kirche in Österreich ohnehin unvorstellbar. Die Nachbarstaaten waren auch nicht fortschrittlicher, in der Schweiz wurde unerbittlich darüber diskutiert, ob unausweichlich „Familienhader“ und „vermännlichte Frauen“ drohen, wenn das Wahlrecht nicht mehr reine Männersache ist. Erst 1990 war die Debatte endlich entschieden, und Frauen durften in allen Kantonen wählen.

Diese Rechts- und Gesellschaftslage vor 50 Jahren, von Anfang der 1970er-Jahre, klingt heute verdammt lang her, nachgerade wie eine paradoxe Schieflage aus dem finsteren Mittelalter, vielleicht gar von einem anderen Kontinent. In fast rasantem Tempo begab sich eine Zeitenwende, binnen nur einer Generation wandelte sich das Verhältnis zwischen den Geschlechtern radikal. Universitäten, Spitäler und Parlamente sind längst keine Männerdomänen mehr. In ORF-Nachrichtensendungen wird gegendert. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist verboten. Die Bundeshymne wurde um „Töchter“ ergänzt. Männer gehen in Karenz. Geschlechterrollen werden infrage gestellt und aufgebrochen und führen zu selbstbestimmten Lebensentwürfen ohne Rollenzwänge. Und das Prinzip der Gleichberechtigung, das wagen nur mehr besonders Reaktionäre oder bewusste Provokateure offen infrage zu stellen. Selbst hartgesottene Machos erkannten spätestens in Debatten mit ihren Enkeln oder Kindern, wie aus der Zeit gefallen ihr Weltbild mittlerweile ist.

Keine Frage: Der Feminismus ist eine beeindruckende Erfolgsstory, eine der einschneidendsten sozialen Bewegungen. Gut so. Niemand, zumindest niemand Vernünftiger, will in die Geschlechterwelt von vor 50 Jahren zurück.