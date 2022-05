Franz Schellhorn: Auf der Einbahn in Richtung Blackout

Die medial-politische Arena wittert bereits eine Verschwörung gegen die beliebte Energieministerin. Sie werde gezielt kritisiert, weil sie in das Visier des politischen Gegners geraten sei. Mag sein. Aber selbst wenn das stimmt, wird die Gasversorgung damit um keine Kilowattstunde sicherer. Während sich Deutschland intensiv um neue Gaslieferanten kümmert, war in Österreich noch nichts über den Abschluss von Bezugsverträgen mit alternativen Lieferländern zu hören.

Stattdessen lässt Leonore Gewessler verlauten, dass russisches Erdgas ohne Einschränkungen fließe. Das stimmt. Unerwähnt bleibt aber, dass seit einigen Wochen deutlich weniger Erdgas in Österreich ankommt. Das liegt (noch) nicht an Russland, sondern an den hohen Gaspreisen. Viele Großverbraucher zögern, weil sie fürchten, dass die von ihnen angelegten Reserven im Zuge einer drohenden Rationierung vom Staat beschlagnahmt werden, um damit die privaten Haushalte zu wärmen.

In der Regierung kommt offensichtlich niemand auf die Idee, so viel Erdgas wie möglich aufzukaufen und für den Notfall zu speichern. Andere Länder tun das längst. Die Ansprüche der Bevölkerung sind alles andere als unverschämt. Die Menschen wollen in einer warmen Wohnung leben, frühmorgens oder nach dem Sport heiß duschen, am Abend den elektrischen Herd anwerfen und vor dem Einschlafen noch fernsehen oder ein wenig lesen, und zwar nicht bei Kerzenlicht. Am Morgen danach hätten die Leute auch gerne noch einen Job. Zum Arbeitsplatz radeln sie dann gerne gegen die Einbahn, wenn es sein muss.