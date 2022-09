Franz Schellhorn: Das überförderte Land

In Kraft treten soll die Stromrechnungsbremse im Dezember, womit sie im kommenden Jahr ihre volle Wirksamkeit entfalten wird. Zu diesem Zeitpunkt werden auch die Löhne, die Pensionen und alle Sozialleistungen an die Inflation angepasst worden sein. Auch die für heuer verabschiedeten 4,7 Milliarden Euro aus den drei vorangegangenen Antiteuerungspaketen sollten bis dahin auf den Konten der Bürger gelandet sein. Neun von zehn Haushalten werden allein aus diesem Titel knapp 1000 Euro vom Staat zugeschossen, um die hohe Inflation abzufedern. Ohne zu evaluieren, ob diese Transfers ausreichend sind, wird jetzt ein Stromrechnungsdeckel draufgesetzt. Darüber hinaus kämpft noch jedes Bundesland mit eigenen Zuschüssen gegen die Teuerung an.

Womit es zu vielen Doppelförderungen kommen wird. Ganz sicher ist das in Niederösterreich der Fall. Ab Oktober wird das Land elf Cent Gutschrift pro verbrauchter Kilowattstunde Strom auszahlen. Auch hier gilt eine Obergrenze von 80 Prozent des Durchschnittsverbrauchs, allerdings wird auch die Haushaltsgröße berücksichtigt. Ungeachtet des Preisdeckels auf Bundesebene hält das Land eisern an seinem Rabatt fest. Klar, die Landtagswahlen stehen bevor. Wer also weniger als 2900 Kilowattstunden Strom im Jahr verbraucht, bekommt im Zuge des Bundesdeckels maximal zehn Cent verrechnet – und vom Land eine Gutschrift in Höhe von elf Cent. In Niederösterreich verdienen Bürger also mit dem Verbrauch von elektrischer Energie noch Geld. Chapeau!