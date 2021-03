Franz Schellhorn: Das verseuchte Jahr

Wir Österreicher sind ja angeblich ein Volk, das mit voller Zuversicht in die Vergangenheit blickt. Das ist leider nicht von mir, sondern von Alfred Polgar. Oder auch von Karl Kraus, hier gehen die Meinungen auseinander. Unbestritten ist, dass viele Menschen glauben, früher sei zwar nicht alles, aber vieles besser gewesen als heute. Für die vergangenen zwölf Monate dürfte das kaum jemand so sehen. Am 16. März des vergangenen Jahres ging es für Österreich in den ersten harten Lockdown, quasi über Nacht war das Land nahezu stillgelegt. Damit hat ein mittlerweile 365 Tage langer Ausnahmezustand begonnen, der die bürgerlichen Freiheiten in einem nicht vorstellbaren Ausmaß beschränkte. Ein guter Zeitpunkt für eine kurze Zwischenbilanz – aus rein ökonomischer Sicht.

Gefühlt mag der erste Lockdown der längste gewesen sein, tatsächlich war es der dritte, also der aktuelle. Wirtschaftlich gesehen verhält es sich genau umgekehrt. Der erste Lockdown hat die höchsten Schäden verursacht, von Mitte März bis Anfang Mai gingen zwölf Milliarden an Wirtschaftsleistung verloren, im dritten Lockdown waren es bis dato 6,3 Milliarden Euro. Das liegt vor allem daran, dass sich die Wirtschaft im Lauf des Jahres immer besser auf die neue Situation eingestellt hat, während sie im März von der Pandemie geradezu überrollt wurde.