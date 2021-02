Franz Schellhorn: Österreichs Absturz

Es kommt nicht wirklich oft vor, dass „Der Spiegel“ mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz seine helle Freude hat. „Nirgends in Europa sei die Wirtschaft zuletzt so stark geschrumpft wie in Österreich“, war dem deutschen Nachrichtenmagazin jüngst zu entnehmen. An Schadenfreude fehlte es nicht. So sei es doch Bundeskanzler Kurz selbst gewesen, der noch im Mai des Vorjahres via Twitter selbstlobend verkündet habe: „Österreich steht wirtschaftlich besser da als die meisten betroffenen Länder. Weil wir schnell und entschlossen reagiert haben und die Infektionskurve damit rascher als in den meisten Ländern Europas gesunken ist, haben wir auch weniger wirtschaftlichen Schaden genommen.“

Neun Monate danach stehe Österreich schlechter da als fast alle anderen europäischen Länder, so der „Spiegel“. Um 4,3 Prozent ist die nationale Wirtschaft im vierten Quartal 2020 gegenüber dem Vorquartal geschrumpft. „Kein anderer EU-Staat hat bislang annähernd so desaströse Zahlen für das Jahresende vermeldet. Im Vergleich zu 2019 lief es nur in Spanien noch schlechter.“ Das lässt sich zwar so nicht sagen, weil vorerst nur Daten von elf EU-Ländern verfügbar sind – und unter diesen rangiert Österreich an vorletzter Stelle. Gut sieht die Bilanz tatsächlich nicht aus.

Österreichs Bundesregierung erklärt den wirtschaftlichen Absturz mit der starken Abhängigkeit vom Tourismus. Und damit, dass das dritte Quartal 2020 mit einem Wachstum von zwölf Prozent ein überaus starkes war. Weshalb der Rückgang im schwachen vierten Quartal eben stärker sichtbar werde. Gekauft. Aber das allein reicht als Erklärung nicht aus. Auch andere Länder wie Frankreich, Italien und Spanien verzeichneten von Juli bis September einen kräftigen Aufschwung, lagen im vierten Quartal aber deutlich vor Österreich.