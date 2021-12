Franz Schellhorn: Die Legende von der temporären Inflation

Erklärten uns führende Ökonomen und Geldpolitiker vor Kurzem noch mit voller Überzeugung, dass wir uns vor sinkenden Preisen zu fürchten hätten, erleben wir nun den größten Preisschub seit der Ölkrise in den späten 1970er-Jahren. Allein im soeben zu Ende gegangenen November hat sich das Leben der Bewohner dieses Landes im Schnitt um 4,3 Prozent verteuert. Innerhalb eines Jahres. Und das ist noch nicht die ganze Wahrheit, bildet die veröffentlichte Inflationsrate ja „nur“ die Konsumausgaben ab. Nicht aber die Preise von Vermögenswerten wie Immobilien oder Aktien. Führende Ökonomen und Geldpolitiker erklären jetzt mit derselben Überzeugung, mit der sie schon die aktuelle Teuerungswelle nicht kommen sahen, dass die starken Preisschübe nur „vorübergehend“ seien. Es gäbe keinen Grund zur Sorge, die Lage werde sich schon bald beruhigen. Wenn die gerissenen Lieferketten geflickt sind und die Unternehmen mit der hohen Nachfrage der Kundschaft wieder zurechtkommen, sei der Spuk auch wieder vorbei.

Die Erzählung von der „vorübergehenden Teuerung“ ist eine überaus interessante. Schon deshalb, weil sie nicht stimmt. „Temporär“ wäre die Sache nur dann, wenn die Preise im kommenden Jahr um mindestens vier Prozent sinken würden. Das werden sie aber nicht. Selbst optimistische Szenarien gehen davon aus, dass die Preise weiter ansteigen werden – aber eben etwas schwächer als heuer. Die Teuerung des laufenden Jahres werden wir also nicht mehr loswerden, sie wird – so alles gut geht – nur an Schwung verlieren.

Zumal die Inflation gerade erst begonnen hat, sich immer tiefer in die Brieftaschen der Bürger fortzufressen. Hierzulande sind schließlich nicht nur die Mieten an die Inflationsrate gebunden, sondern auch zahlreiche Gebühren, von den Löhnen gar nicht zu reden. Und alle Unternehmen werden versuchen, stark steigende Rohstoff- und Energiekosten an ihre Kunden weiterzureichen. Was da auf die Bürger zukommt, lässt die Wien Energie erahnen: Der Stromtarif „Optima“ wird per Jahresbeginn um 47 (!) Prozent angehoben. Hier wird es also zu einer ganzen Reihe von nachgelagerten Preisanstiegen kommen.