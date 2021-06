Franz Schellhorn: Die tickende Geldbombe

Wurde bei der Gründung der Währungsunion festgelegt, dass die Inflation maximal zwei Prozent erreichen dürfe, strebt die EZB mittlerweile eine jährliche Geldentwertung von zwei Prozent an. Aus der Höchstgrenze wurde ein Zielwert.

Derzeit liegen die Inflationsraten in vielen Teilen der Euro-Zone aber bereits darüber, zum Teil recht deutlich. Die EZB müsste also die Zinsen erhöhen, um den Preisdruck aus den Märkten zu nehmen. Das könnten sich hoch verschuldete Eurostaaten aber nicht leisten. Deshalb wird bereits an einer neuen Definition gearbeitet: Die Inflation solle „im Durchschnitt“ bei zwei Prozent liegen, kann also über einen längeren Zeitraum auch höher sein.

Dazu passt, dass in der EU-Kommission schon eifrig darüber diskutiert wird, die strengen Haushaltsregeln (Maastricht) „anzupassen“. Also nicht die Haushalte den Regeln, sondern die Regeln den zerrüttenden Haushalten einzelner Euro-Länder. Umgekehrt wäre es besser gewesen. Denn nur so ließe sich die tickende Geldbombe noch entschärfen.