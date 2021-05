Franz Schellhorn: Die Vermögensteuer für jedermann

In den zentralen Lebensbereichen wie dem Wohnen und der Versorgung mit Nahrungsmitteln ziehen die Preise seit Jahren an, in den vergangenen Wochen sind vor allem die Kosten in der Bauwirtschaft regelrecht explodiert.

Das Leben hält sich eben nicht immer an das Lehrbuch. Zumindest nicht an jenes des guten alten John Maynard Keynes. Sondern eher an die Erkenntnisse jener liberalen Geldtheoretiker, die seit jeher davor warnen, dass auf Hochdruck laufende Gelddruckmaschinen nicht ohne Folgen bleiben. Die wichtigste Konsequenz ist die Entwertung des Geldes, sie wirkt wie eine unsichtbare Steuererhöhung. Eine Vermögensteuer für jedermann, die noch dazu die Ärmeren stärker trifft als die Reichen. Allein eine moderate Inflation von zwei Prozent pro Jahr vernichtet in 30 Jahren 45 Prozent des Geldwerts. Bei einer Teuerung von drei Prozent sind im selben Zeitraum fast 60 Prozent futsch.