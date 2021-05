Franz Schellhorn: Hört die Signale!

Nun könnte man das Ganze locker als überschießende Rhetorik junger Klimarevolutionäre abtun. Aber das wäre ein Fehler. Viel naheliegender ist, dass hier junge Leute offen und ehrlich aussprechen, was ihre älteren Gleichgesinnten denken. Die Wunschliste der selbst ernannten Klimaretter ist lang und bekannt. Demnach hat es mit dem Munter-durch-die-Gegend-Fliegen bald ein Ende, pro Person gibt es nur noch alle paar Jahre einen Flug. Autofahren in der Stadt wird so gut wie abgeschafft, der zulässige Wohnraum verkleinert, die Anzahl elektronischer Geräte reduziert, der Fleischeslust entsagt. Um dem Ziel der „Klimagerechtigkeit“ näher zu kommen, müssen wir unseren Lebensstandard radikal senken.

Während wir Europäer den Weg der staatlich verordneten Enthaltsamkeit beschreiten, werden andere Länder in die Gegenrichtung aufbrechen. Ökonomen sprechen von „Trittbrettfahrern“. Verabschiedet sich Europa sukzessive von der Nutzung fossiler Energieträger, sinkt die Nachfrage nach Öl, Gas und Kohle. Und damit auch deren Preis. Das wiederum versetzt ärmere Länder in die Lage, mehr der billiger werdenden fossilen Energieträger zu kaufen. Womit die in Europa eingesparten Emissionen andernorts fröhlich in die Luft geblasen werden können. Und das Weltklima durch die Finger schaut.

Spannend wird es, wenn im Auftrag des Klimaschutzes Tausende Arbeitsplätze „überholter Industrien“ geopfert werden und die Bevölkerung dabei zusehen darf, wie China auf alles pfeift. Und genau das passiert. Denn der große Feind des Klimas heißt Kohle.

Sie liefert knapp ein Viertel der Primärenergie, ist aber für 40 Prozent der -Emissionen verantwortlich. Europa zieht den Ausstieg aus der Kohle durch, zeitgleich plant China den Bau von über 300 neuen Kohlekraftwerken in aller Welt. Bereits jetzt liegt das Land mit 1077 Anlagen unangefochten an der Weltspitze, gefolgt von Indien mit 281. Allein die neuen chinesischen Anlagen werden zehn Mal so viel ausstoßen, wie ganz Österreich in einem Jahr produziert.

Das heißt nicht, dass wir nichts tun sollten, solange Umweltsünder wie China nicht an Bord sind. Es heißt vielmehr, dass wir uns von radikalen Ökos nicht in die Sackgasse jagen lassen sollen. Auch nicht unter dem Vorwand, dass es für einen guten Zweck sei. Weil es nicht die allerbeste Idee ist, ein globales Klimaproblem regional lösen zu wollen. Und weil eine Welt mit weniger Wachstum und mehr Verzicht keine kuschelige Umgebung ist. Vor allem nicht für ärmere Bevölkerungsschichten.

Ungeachtet dessen ist die Bekämpfung des Klimawandels eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Wenn wir sie meistern wollen, ohne unseren Wohlstand zu verlieren, müssen wir die Stärken der Marktwirtschaft nutzen. Deshalb braucht einen Preis. Nur so werden Umweltsünder für ihr Vorgehen sanktioniert. Dieser Preis kann entweder zentralstaatlich über Steuern festgelegt werden oder von den Märkten über den Handel mit Emissionszertifikaten. Die Politik legt fest, wie viel emittiert werden darf. Dafür werden Zertifikate ausgegeben, die es Unternehmen erlauben, die damit einhergehenden Abgase auszustoßen. Sollte ein Unternehmen mehr Zertifikate benötigen, werden diese am Markt von jenen zugekauft, die weniger Abgase ausstoßen und deshalb weniger Zertifikate verbrauchen.