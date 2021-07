Franz Schellhorn: Ein Abstieg auf leisen Sohlen

Dieses Modell der Mittelmäßigkeit scheint auch gut zu funktionieren. Der Wohlstand in diesem Land ist nicht nur ein sehr hoher, sondern auch ein sehr breiter. Die Wirtschaftsleistung pro Kopf ist eine der höchsten der Welt, kaum wo in der industrialisierten Welt wird früher in Pension gegangen als in Österreich. Der Sozialstaat hält jedem internationalen Vergleich stand, und mehr als die Hälfte der Wertschöpfung wird jenseits der Staatsgrenzen erzielt. Womit es um die Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandortes nicht so schlecht bestellt sein kann, magere Platzierungen in diversen Rankings hin oder her.

Warum also etwas ändern? Zumal uns die Freunde der „Modern Monetary Theory“ ja gerne erklären, dass der Wohlstand neuerdings gefahrlos zu drucken ist.