Neue Pilnacek-Chats: „Vorpreschen der WKStA verhindern“

Keine WKStA, keine Ermittlungen

Der neue Chatverlauf zeigt, dass Christian Pilnacek unmittelbar nach der Veröffentlichung des „Ibiza“-Videos Tatsachen schaffen wollte – und das ohne Rücksprache mit dem Justizminister. Das Ressort unterstand damals Josef Moser, einem Mann mit FPÖ-Hintergrund. Pilnacek war Sektionschef und zugleich auch Generalsekretär, also die Nummer zwei im Haus. Laut den Chats wollte Pilnacek nicht nur die WKStA gezielt außen vor lassen – er wollte nach Möglichkeit gar keine Ermittlungen rund um den „Ibiza“-Komplex.

+ 17. Mai 2019, 20.20 Uhr. Das „Ibiza“-Video ist seit wenigen Stunden online, Heinz-Christian Strache hat vor versteckter Kamera über Dinge gesprochen, die auch für Staatsanwälte relevant sein könnten. Verdeckte Parteispenden über einen geheimnisvollen Verein, die Namen prominenter Spender, Andeutungen über Korruption bei Staatsaufträgen.

Christian Pilnacek schickt Johann Fuchs zunächst einen Link zu einem „Spiegel“-Artikel, eine Minute später schreibt er: „Bitte um Deine strafrechtliche Beurteilung“.

+ Fuchs antwortet um 20.25 Uhr: „Mach ich, sobald möglich; derzeit sitz ich als Ehrengast in einem Konzert der Polizeimusik NÖ“.

+ Pilnacek darauf: „Ok, morgen reicht; hG“.

Doch Pilnacek wartet nicht bis morgen. Noch am 17. Mai, um 21.06 Uhr, veröffentlicht der „Kurier“ eine Online-Meldung, wonach die Justiz sich in die „Ibiza“-Affäre eingeschaltet habe. Pilnacek wird auf kurier.at mit den Worten zitiert: „Die Oberstaatsanwaltschaft wurde bereits mit der Prüfung beauftragt.“ Und: „Es liegen vorerst nur Video-Ausschnitte vor, der Zusammenhang lässt sich nicht beurteilen.“

Laut Pilnacek hatte Fuchs also bereits am Abend des 17. Mai 2019 einen „Prüfauftrag“ erhalten, obwohl Fuchs zu diesem Zeitpunkt noch als Ehrengast in einem Konzert der Polizeimusik Niederösterreich saß.