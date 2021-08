Stellen Sie sich vor, Außenminister Alexander Schallenberg empfängt diese Flüchtlinge persönlich am Flughafen in Schwechat. Er sagt: „Ich bin wirklich erleichtert, dass nach all den Zwischenfällen in Kabul nun das erste Kontingent angekommen ist.“ Seine Partei muss sich vor keinem Umfragetief fürchten. Ganz im Gegenteil: Auf internationaler Ebene wird den Türkisen Anerkennung gezollt. Es wäre eine Außenpolitik mit Weitblick – über Wahlen und Umfragewerte hinaus.

Dieses Szenario gibt es in Europa nicht.

Wirklich?

Albanien und Kosovo – sie zählen zu den ärmsten Ländern in Südosteuropa – sind dabei, rund 6000 Menschen aus Afghanistan aufnehmen. Auf einer Fläche, kleiner als die Schweiz. Und das, obwohl dort der Sozialstaat schwach, die Löhne niedrig und die Jugendarbeitslosigkeit hoch sind. Gute Gründe, selbst die Flucht zu ergreifen.

In sozialen Netzwerken ist schnell ein Vergleich gefunden. Während sich die reichsten Länder Europas zieren, nehmen die Ärmsten bereitwillig Menschen auf. Stimmt das?

Ja und Nein. Die Realität wird auch romantisch verklärt. Die Menschen bleiben nicht für immer, sondern nur temporär. „Seien wir mal ehrlich“, sagte kürzlich eine Albanerin zu mir, „wer die Wahl zwischen den USA und Kosovo hat, wird sich wohl für Erstere entscheiden.“ Dazu kommt: Washington schießt Geld und die nötige Infrastruktur zu. Sprich: Es ist leichter, nur vorübergehend den Gastgeber zu spielen, insbesondere dann, wenn man nicht die ganze Rechnung bezahlen muss. All das schmälert aber nicht den Beitrag. Ganz im Gegenteil. Während sich Länder in Westeuropa bewusst hart geben, wetteifern zwei Nicht-EU-Länder, wer mehr aufnehmen kann. Das hat unterschiedliche Gründe.