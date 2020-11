Gernot Bauer: Amateure und Anarchisten

Kurz und Anschober haben unterschiedliche Vorstellungen, wie man die Bürger in der Krise zum Wohlverhalten (Maske, Abstand, Händewaschen, Daheimbleiben, Niesetikette) bringt. Kurz glaubt an Angstmache als notwendiges Mittel. Im Zweifel ist der Bürger rechtsunterworfener Untertan. Anschober glaubt an das weiche Mittel Überzeugungskraft. Der Bürger handelt voller Eigenverantwortung.

Die Lehre der vergangenen Wochen: Der autoritäre Ansatz des Kanzlers funktioniert unter Umständen. Anschobers Kuschelkurs mit dem Bürger funktioniert mit Sicherheit nicht. Man muss die Österreicher offenbar zu ihrer Gesundheit zwingen.Fußballväter, die im Rudel ihren Söhnen am Spielfeldrand ohne Maske, aber mit Bier zuschauen – und dann über gesperrte Fußballplätze und -vereine stänkern. Studenten, die im Park Partys feiern – und über geschlossene Hörsäle jammern; Paketzusteller und Handwerker, die ohne Maske vor der Wohnungstür stehen – und sehr patzig reagieren, wenn sie darauf angesprochen werden; Wirte, die sich nicht an Sperrstunden halten – und toben, weil sie wieder zusperen müssen; Eltern, die Geburtstagspartys für ihre Kleinen samt Bewirtung anderer Eltern ausrichten – und dann Petitionen für offene Schulen unterschreiben; Besucher von Kulturveranstaltungen, die nach der Vorstellung vor dem Theater gemeinsam Wein vom Würstelstand trinken; Mitbürger mit Migrationshintergrund, die auf Großhochzeiten nicht verzichten wollen; Möbelhäuser, die in der Corona-Hochphase neueröffnen oder Kunden mit Sonderangeboten locken; Christen, die in Kirchen singen.