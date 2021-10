Gustav ans an Gustav zwa

Trotzdem bleiben nach der bizarren, in Pressekonferenzform gegossenen Psychostudie einer Partei, deren Paranoia langsam nur noch von ihrer Arroganz übertroffen wird, noch mehrere Fragen offen. Die allererste: Diese Ermittler scheinen ja ihre Tätigkeit laufend auszudehnen, offenbar wurden dem Casino-Akt wieder ein paar, noch geheime, neue Seiten hinzugefügt, deren Inhalt noch niemand außer den Verfassern kennt. Aber: Wurde die Tätigkeit der Ermittler vielleicht auch endlich einmal auf etwas Sinnvolles ausgedehnt? Also zum Beispiel auf den Busfahrer, der Frau Schwarz kurz vor ihrem Auftritt gestreift haben muss? Der Mann muss umgehend zur Verantwortung gezogen werden – um das zu fordern, braucht man nun wirklich kein Türkiser sein –, angesichts der für das ganze Land hörbaren dramatischen Folgen, die dieses Ereignis hatte. Da muss die volle Härte des Gesetzes her. Law and Order ist ja durchaus etwas, das sich Caesar Kurz und seine Prätorianergarde sehr gerne auf ihr Fähnchen im Wind heften. Aber dies natürlich nur in jenen Fällen, in denen nicht irgendwelche linksextremen Impertinenzler in staatsanwaltschaftlicher Camouflage auf die schon per se skandalöse Idee verfallen, auch die ÖVP sollte sich selbst tunlichst ans Law halten.

Noch eine Frage: Muss die Gattin von Gernot Blümel – sofern die güldenen Worte von Frau Schwarz in den eigenen Reihen auf fruchtbaren Boden gefallen sind, was wir natürlich sehr stark hoffen wollen – in nächster Zeit möglicherweise mit noch viel mehr Laptops in den Park spielen gehen? Oder: Wird es in einer eventuellen neuen Koalition mit wem auch immer zur Bedingung, dass der Justizminister Andreas Hanger heißt und in seiner ersten Amtshandlung dekretieren darf, dass Razzien ab sofort im Amtsblatt, auf Facebook und mittels eines von einem Flugzeug über den Wiener Himmel gezogenen Spruchbands fristgerecht – also drei Wochen zuvor – anzumelden sind?

Und eine weitere Frage, die sich die ÖVP möglicherweise irgendwann einmal auch selbst stellen könnte, wenn nicht der Grökaz offensichtlich den Ukas ausgegeben hätte, sich als Regierungspartei in einem doch irgendwie noch demokratischen Land gegenüber der Justiz wie eine Mischung aus Gutsherr und Hooligan aufzuführen, wäre: Welches Bild geben wir da bitte ab? Die Geringschätzung und Rotzigkeit, die Sebastian Kurz bei seiner Einvernahme dem völlig professionell und korrekt agierenden Richter gegenüber an den Tag legte, ist des Staatsmannes, der er so viel gern wäre, wirklich wahnsinnig würdig. Wie so vieles andere hat er sich auch diese Rolle beim liebsten Koalitionspartner, den er jemals hatte, abgeschaut. Die von allen verfolgte Unschuld gab Jörg Haider schon vor 30 Jahren am überzeugendsten. Auch HC Strache tat diesbezüglich lange sein Bestes. Kurz ist auch hier ein würdiger Epigone. Und ein armseligeres Lob kann man eigentlich kaum einheimsen.