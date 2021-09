Sebastian Kurz: „Ja, ich bin die ÖVP“

„Ich hätte den Sigi Wolf wollen“

„Ich hätte den Sigi Wolf wollen (Anm: als Aufsichtsratsvorsitzenden der ÖBAG). Wenn es wen gab, den ich dafür qualifiziert und am besten geeignet erachtet hätte, dann wäre es der Sigi Wolf gewesen. Weil er das schon einmal war. Weil er ein anerkannter Industrieller, Geschäftsmann, Unternehmer in Österreich ist. Weil er im Ausland gut vernetzt ist, Russland, Deutschland, sonstiges.“ Er, Kurz, habe die Idee eingebracht. „Der ist es nicht geworden.“ Auch der frühere deutsche Politiker Karl-Theodor Guttenberg stand auf der Liste des Kanzlers für den ÖBAG-Aufsichtsrat: „Ich schätze den Guttenberg total, das ist ein großartiger Typ … Der Aufsichtsratsvorsitzende heißt aber weder Guttenberg noch Wolf. Also jetzt zu sagen, der Kurz hat das entschieden, finde ich ein bisschen skurril.“

Die Entscheidung darüber habe beim damaligen ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger gelegen. Er, Kurz, sei „eingebunden“ gewesen, habe aber nicht „entschieden“. Das hatte der Bundeskanzler so auch dem Ausschuss erklärt.

„Ich bin seit zehn Jahren Spitzenpolitiker. Ich kenne den Großteil der Industrie und Wirtschaft, der Topleute in Österreich extrem gut. Ich bin mit ganz vielen per Du und haben zehn Jahre lang schon Kontakt mit vielen von denen. Wieso hätte ich da zum Beispiel auf einen Aufsichtsratsvorsitzenden kommen sollen, wie den, der es geworden ist, den ich glaube ich vorher einmal in meinem Leben gesehen habe?“

Zunächst ging der Richter mit Kanzler Kurz zahlreiche Chat-Protokolle durch – in erster Linie vom mittlerweile zurückgetretenen Vorstand der Staatsholding ÖBAG, Thomas Schmid. In einem dieser Chats ging es um die Neuordnung der Staatsholding, die früher ÖBIB hieß. Kurz meinte zum Richter, er können das alles erklären, „wenn Sie das interessiert“, weil das sei „total easy“. Er skizzierte verschiedene politische Überlegungen – auch der FPÖ, des damaligen Koalitionspartners in spe: „ÖBIB-Neu, so wie wir sie wollen. Wir – ich weiß nicht – BMF, ÖVP, er selber, andere Verhandler in dem Bereich.“ Der Richter fragte nach: „Sie auch?“ Die Antwort des Kanzlers: „Ja, ich bin ja die ÖVP, ja.“