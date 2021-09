Bei der ÖVP ist „nichts mehr da“

Mit Pressekonferenzen ist es ähnlich wie mit anonymen Anzeigen: Jeder kann eine machen. Ob das Resultat dann besonders gehaltvoll ausfällt oder nicht, steht freilich auf einem anderen Blatt Papier. Manchmal überwiegt auch einfach nur der Unterhaltungswert vor der eigentlichen inhaltlichen Erkenntnis – etwa, als gestern ÖVP-Vizegeneralsekretärin Gaby Schwarz vor Journalisten trat, um über Gerüchte zu sprechen. Der Kanzlerpartei wäre zu Ohren gekommen, dass es möglicherweise eine Hausdurchsuchung in ihrer Zentrale geben könnte, ließ Schwarz wissen. Nun forderte sie eine Klarstellung von den „zuständigen Stellen“, wobei Schwarz meinte, diese „Stellen“ nicht zu kennen.

Der ÖVP-Vizegeneralsekretärin sei hier etwas auf die Sprünge geholfen: Hausdurchsuchungen werden in Österreich in aller Regel von Staatsanwaltschaften bei Gerichten beantragt, von diesen genehmigt und dann unter Zuhilfenahme der Polizei und anderer Behörden durchgeführt. Der erste Teil einer solchen Planung (Staatsanwaltschaft, Gericht) findet also im Bereich der Justiz statt. Diese stellt allerdings nie vorab klar, ob sie eine Razzia plant oder nicht. (Ob es inoffiziell in der Vergangenheit geschehen sein könnte, ist eine Frage, die in prominentem Kontext aktuell sehr wohl die Ermittler beschäftigt. Unter Verdacht stehen bekanntlich ein suspendierter Sektionschef des Justizministeriums und ein zurückgetretener Verfassungsrichter und Ex-Justizminister. Beide bestreiten alle Vorwürfe.)