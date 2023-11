Ganz ehrlich: Wir haben uns alle schon mal geirrt, privat, beruflich, öffentlich – und möglicherweise einige von uns in allen drei Sparten gleich öfter als einmal. Irren ist menschlich, logisch, und nein, das muss nicht super sein. Es passiert jedenfalls, und wem es passiert, ist dringend anzuraten, das einzugestehen. „Ich habe mich geirrt, das tut mir leid, aber die Lage hat sich verändert“ – das kann man jetzt mal in aller Ruhe üben und dabei lernen: Das hält man aus, und wem das nicht gefällt, der ist im Irrtum. Basta.

Es ist ein Zeichen erwachsener, souveräner Menschen, wenn sie mit Irrtümern und Fehlern offen umgehen, umso mehr, als das Festhalten an diesen Irrtümern und Fehlern mehr Schaden anrichten würde, als sich hinzustellen und cool zu sagen: Tut mir leid, das ging daneben.

Der berühmte Wissenschafter Paul Samuelson, der 1970 den Wirtschaftsnobelpreis erhielt, wurde danach in eine Fernsehsendung eingeladen, bei der er Journalisten Rede und Antwort stehen sollte. Dabei hielt ihm ein Journalist vor, seine Einstellung zur noch erträglichen Höhe der Inflation mehrmals geändert zu haben. Samuelson erklärte, dass diese Wahrnehmung ganz richtig sei, kein Problem, denn: „When events change, I change my mind. What do you do?“

Wenn sich die Sachlage ändert, die Rahmenbedingungen, die Realität, dann sind die, die bei ihrer Meinung bleiben, bis der Arzt kommt, das eigentliche Problem. Nur gibt es sehr wenige Samuelsons, die damit so entspannt umgehen. Wenn sich was ändert, muss ich halt auch meine Einstellung ändern, klar, was machen Sie denn?

Das ist schlau, dringt aber auch historisch nicht immer durch.

„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?“, soll etwa der legendäre deutsche Nachkriegskanzler Konrad Adenauer gesagt haben, und zwar in einer CDU-Vorstandssitzung im Jahr 1949, also unter Parteifreunden. Parteifreund ist bekanntlich die Steigerungsform von Feind und Todfeind. Mehr geht nicht mehr. Tatsächlich, das lässt sich beweisen, hat Adenauer gesagt: „Es kann mich doch niemand daran hindern, jeden Tag klüger zu werden.“