Ist der neue SPÖ-Chef ein Segen für die ÖVP?

Drittens ist es ein enormer strategischer Vorteil für die SPÖ, dass sie ihren Kompass wieder klar ausgerichtet hat. Niemand wird ihr vorwerfen können, die Bevölkerung darüber im Unklaren zu lassen, wofür die Partei steht und wohin sie dieses Land führen will. Der Kurs zeigt scharf nach links. Hierzulande wird zwar von Politikexperten immer wieder behauptet, dass ein radikaler Linkskurs ins politische Nichts führe, weil es seit Jahrzehnten eine stabile rechte Mehrheit gäbe. Aber das halte ich für ein Gerücht. Auch wenn die Mehrheit der Bevölkerung in gesellschaftspolitischen Fragen konservativ denken mag, tickt sie wirtschaftspolitisch so sozialistisch wie in kaum einem anderen Land Europas. Der Staat ist nicht nur der mit Abstand größte Wirtschaftsfaktor, er gilt vielen Bürgern auch als fürsorglicher Vater, dessen führende Hand ein Großteil der Bevölkerung bei jeder Gelegenheit sucht. Es ist kein Zufall, dass Österreich zu den Ländern mit den höchsten Staatsausgaben zählt. Auch in den Disziplinen Umverteilung und Steuer- und Abgabenbelastung sind wir an der Weltspitze zu finden.

Viertens geht die SPÖ „all in“. Die Partei will noch mehr Staat, noch mehr öffentliche Ausgaben und noch mehr Umverteilung, als das bisher der Fall war. Vermögende und Erben werden kräftig zur Kasse gebeten, wobei sie sich vorerst noch glücklich schätzen dürfen, nur besteuert und nicht gleich enteignet zu werden, wie in „progressiveren“ SPÖ-Kreisen immer öfter zu hören ist. Gehälter werden nach oben hin begrenzt und komplett offengelegt, gearbeitet wird nur noch an 32 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich, Produktionsmittel werden nach Möglichkeit „vergemeinschaftet“. Der Staat wird allen einen Job garantieren und wieder stärker als Chef in Erscheinung treten, auch wenn das in der Vergangenheit nicht gerade von durchschlagendem Erfolg gekrönt war. Die neomarxistischen Umtriebe des neuen SPÖ-Führungsteams dürften die Bevölkerung aber weniger verschrecken als die Haltung der Partei in der Migrationsfrage. Viele Bürger wissen, dass ein großzügig ausgebauter Sozialstaat mit offenen Staatsgrenzen dem finanziellen Untergang geweiht ist. Das ist vermutlich das größte Risiko, das die Babler-SPÖ eingeht. Aber sie ist auch in dieser Frage glasklar, das verdient zumindest Respekt.