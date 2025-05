Budgets stark belastet. Eine wachsende Zinslast, die demografische Alterung und die rezessive Wirtschaftsentwicklung verschärfen die Lage zusätzlich. Als Reaktion darauf wurde mit dem neuen Regierungsprogramm ein Konsolidierungspaket vorgestellt. In einer aktuellen Einschätzung hat aber das Büro des Fiskalrats dargelegt, dass wir aufgrund höherer Staatsausgaben sowie des schlechteren wirtschaftlichen Umfelds eine weitere Erhöhung des Defizits erwarten müssen. In keinem OECD-Land sind die öffentlichen Sozialausgaben derzeit höher als in Österreich. Gleichzeitig werden die mit rund 15 Prozent des BIP im internationalen Vergleich ohnehin hohen Pensionsausgaben wegen der demografischen Entwicklung und der Pensionsantritte der Babyboomer-Generation künftig noch zunehmen.

Das Regierungsprogramm sieht Maßnahmen zur Dämpfung der Pensionsausgaben vor, die gemeinsam mit einem Älterenbeschäftigungspaket in den Jahren 2028 und 2031 dann 1,45 beziehungsweise 2,9 Milliarden Euro an Einsparungen erzielen sollen. Zum Vergleich: Ein um ein Jahr späterer Pensionsantritt würde die Auszahlungen um rund 3,5 bis vier Milliarden Euro reduzieren, eine Pensionserhöhung um ein Prozent kostet hingegen rund 700 Millionen Euro pro Jahr.

Eine Maßnahme des Regierungsprogramms besteht darin, den Zugang zur Korridorpension zu erschweren, indem das Mindestantrittsalter von 62 auf 63 Jahre und die erforderlichen Versicherungsjahre von 40 auf 42 erhöht werden. Empirische Analysen sowie erste Erfahrungen mit der schrittweisen Anhebung des gesetzlichen Antrittsalters von Frauen zeigen, dass strengere Zugangsregelungen tatsächlich einen wesentlichen Einfluss auf den Pensionsantritt und die Beschäftigung haben. Die geplante Verschärfung bei der Korridorpension kann die Ausgaben kurzfristig reduzieren. Langfristig sind die Auswirkungen aber äußerst begrenzt. Weil ein späterer Antritt aufgrund der geringeren versicherungsmathematischen Abschläge mit einer höheren Pension verbunden ist, werden die finanziellen Effekte großteils kompensiert. Fraglich ist auch, warum strengere Zugangsbedingungen ausschließlich bei der Korridorpension und nicht auch bei Schwerarbeits- beziehungsweise Langzeitversicherungspension, bei denen spürbar geringere Abschläge anfallen, vorgesehen sind.