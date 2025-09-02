Und immer wieder: Selig die Zeiten, als vom Gehalt eines Alleinverdieners eine ganze Familie bequem leben konnte! Na ja. Kommt darauf an, wie man bequem definiert. Stimmt, die Frauenerwerbsquote war von den 1950ern bis in die 1980er-Jahre niedriger als heute. Aber das war auch der Lebensstandard vieler Familien.

In den inzwischen romantisierten zwei Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges lebte man, zumindest in der Großstadt, nicht selten auf Zimmer, Küche, Kabinett. Wenn es hochkam, ließ man Wasser einleiten, statt es von der Bassena zu holen, und stellte eine Blechbadewanne in die Küche, um sich den Gang ins Tröpferlbad zu ersparen. Fleisch gab es am Wochenende. Die Kleidung, die man hatte, passte in einen Kasten. Löchrige Bettwäsche wurde geflickt. Ferien machte man bei der Oma im Schrebergarten, später, oh Wirtschaftswunder, in Lignano. Zum Fernsehen versammelte man sich in der Wohnung von Nachbarn, die bereits ein TV-Gerät hatten, oder (auf dem Land) im Extrazimmer vom Wirtshaus.

Natürlich gab es auch Alleinverdiener, die geräumige Wohnungen, komfortable (nach damaligen Begriffen) Autos und Reisen nach Sizilien finanzieren konnten, aber das Gros der Bevölkerung lebte ziemlich bescheiden.

Dieser Lebensstil hatte seine positiven Seiten. Er war nachhaltig und ressourcenschonend. Im Rückblick auch zufriedenstellend, weil Basisbedürfnisse befriedigt waren und ein bisschen Luxus erreichbar schien. Aber der Rückblick verklärt. So lustig war die Bescheidenheit nicht. All das Knausern und Sparen, das meist an den Frauen hängenblieb! Wenn sich der Luxus nicht einstellte, dann hatte die Hausfrau schlecht gewirtschaftet. Frauen: abhängig von der beruflichen Tüchtigkeit des Mannes. Gezwungen auszuharren. Beschnittene Interessen, beschnittener Ehrgeiz.