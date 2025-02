Ressentiment ist ein Gefühl, und Gefühle lassen sich zumeist schwer in Worte fassen. Manchmal jedoch manifestieren sie sich in blanken Zahlen: Vergangenen November veröffentlichte das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW) eine repräsentative Umfrage, in der erhoben wurde, neben wem die Österreicherinnen und Österreicher nicht wohnen möchten. 36 Prozent gaben an, Musliminnen und Muslime nicht gern als Nachbarn zu haben. Jedem Dritten geht es offenbar leicht über die Lippen, dass er pauschal Menschen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit ablehnt.

Das heißt jedoch nicht, dass man deshalb einen Freibrief hat, alle Musliminnen und Muslime pauschal als Sicherheitsrisiko zu diffamieren oder sie zu inferioren Wesen zu degradieren, als wären sie gestern vom Baum heruntergeklettert. Und genau das tut das blau-schwarze Dokument. Es strotz nur so vor Verhöhnung und Dämonisierung von Musliminnen und Muslimen: Da ist beispielsweise die Rede von einem „fremden Herrschaftsanspruch“ über „unsere Heimat“, der etwa von „politisch-religiösen Siegeszeichen wie Minaretten“ ausgehen würde, weswegen man deren Errichtung untersagen müsse. Derlei Symbole würden der „Säkularisierung“ in Österreich widersprechen, heißt es im Vorschlag, der zwar von der Volkspartei abgelehnt wurde. Worauf sich die Freiheitlichen mit der ÖVP aber geeinigt hatten, war die Forderung an Fremde, sich zu „unseren Bräuchen und Traditionen“ zu bekennen. Und das sind „Weihnachtsfeier, Nikolo, Kreuz in Klassenzimmer, etc. (sic!)“ Was hat das mit „Säkularismus“ zu tun? Wo ist da die Gleichbehandlung? Lustig, lustig, tralalalala.

Es wird nicht einmal versucht, so zu tun, als sei man fair, im Gegenteil. Unfairness ist erwünscht, fair muss man in dieser Weltsicht nur jenen gegenüber sein, die man als ebenbürtig erachtet – doch Musliminnen und Muslime werden als Menschen anderer Ordnung erachtet, deswegen ist in dieser Logik die Andersbehandlung gerechtfertigt. Wenn eine Gesellschaft derlei akzeptiert, fängt es an, gefährlich zu werden. Diesen Punkt haben wir jedoch längst überschritten.