Haben Behörden in Österreich ein Terrornetzwerk übersehen?

Am 1. März 2024 macht sich ein 19-jähriger Niederösterreicher namens Hasan E. über Istanbul auf den Weg nach Mekka in Saudi-Arabien. Sein Handy hat er dabei. Den Laptop lässt er zurück in der Wohnung seines älteren Bruders in Ebergassing, Bezirk Bruck an der Leitha. Ein 4000-Einwohner-Ort, 30 Kilometer südlich von Wien, wo man einander kennt – und wo auch die Geschichte der Familie E. nicht vergessen ist. Der Vater von Hasan E. wurde vor Jahren verhaftet, nachdem er einen Mann absichtlich mit dem Auto angefahren hatte. Er war überzeugt, dieser habe eine Affäre mit seiner Frau gehabt. Bis dahin führte Hasan E. ein unauffälliges Leben: Schule, Fußball im örtlichen Verein. Doch im Oktober 2019 verschwand die Familie aus Ebergassing. Offiziell zogen sie in die Türkei, tatsächlich aber blieb Hasan E. bis Juni 2023 in Wien. Erst kurz vor seiner Reise nach Mekka kehrte er nach Ebergassing zurück.

Wenige Tage nach seiner Abreise schickt er seinem Bruder eine Abschiedsnachricht. „Es tut mir leid, aber ich hatte keine Wahl“, ist darin zu lesen. Er schreibt über den toten Vater, der nach seiner Haft an Krebs erkrankt und gestorben ist. Am Ende heißt es: „Also sei nicht traurig. Ich warte insallah mit Baba dort auf dich.“ Am 11. März 2024 sticht Hasan E. laut Saudischen Behörden bei der Al-Haram-Moschee in Mekka auf fünf Menschen ein und verletzt sie teilweise lebensgefährlich. Als vermeintlicher Anhänger des „Islamischen Staates“ (IS) hat ihn ein krudes Motiv an diesen Ort geführt. Der junge Mann überlebt und sitzt seither im saudischen Kerker.

Die unbekannte Freundschaft zu Beran A.