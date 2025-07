Bevor sich die Bürger nun davor fürchten müssen, dass der Oma im Altersheim das Mittagessen gestrichen wird oder die Kinder nach den Ferien vor verschlossenen Volksschultüren stehen: Keine Sorge, die Gemeinden schwimmen im Geld, ihre Einnahmen liegen um 31 Prozent über jenen aus dem Jahr 2019, sind also deutlich schneller gewachsen als die Inflation. Aber die Ausgaben laufen den Einnahmen regelrecht davon, sie sind im selben Zeitraum um über 39 Prozent in die Höhe geschnellt. Damit sind die Gemeinden nicht allein, der gesamte Staatssektor scheint die Kontrolle über die Ausgaben verloren zu haben.

Nun haben die Bürgermeister einen Punkt: Bund, Länder und Bevölkerung stellen tatsächlich immer höhere Ansprüche, das reicht von der „Gratis“-Kinderbetreuung für alle Einkommensschichten über strengere Auflagen in der Altenbetreuung bis hin zur Flüchtlingsbetreuung. Die großen Probleme sind dennoch hausgemacht, der größte Kostentreiber sind die Personalkosten. Die Gemeinden haben Personal eingestellt, was das Zeug hält, seit 2008 sind 22.000 Vollzeitäquivalente dazugekommen, das ist ein Anstieg von einem Fünftel. Damit ist der Personalstand doppelt so schnell gewachsen wie die Bevölkerung. Mit der Digitalisierung lässt sich die öffentliche Verwaltung auffallend viel Zeit. Wer weiß, ob sich das moderne Zeug durchsetzt!

Hinzu kommt, dass die Nullzinsphase dazu genutzt wurde, das Geld beim Fenster rauszuwerfen. Wer erinnert sich nicht an die Luxustoilette von Strobl am Wolfgangsee. Sie war zwar nicht aus Gold, die Gemeinde machte für das Projekt dennoch 725.000 Euro locker. Die Kosten für den Bau seien der Gemeinde einfach „davongaloppiert“, wie der Bürgermeister zu Protokoll gab. Klar, das kann schon mal passieren. Aber 16.000 Euro pro Quadratmeter für eine Toilette? Noch schneller sind die Ausgaben der Gemeinde Matrei „davongaloppiert“, die einen Schuldenberg von 35 Millionen Euro angehäuft hat. Unter anderem hat sich das Dorf mit rund 4800 Einwohnern für sieben Millionen Euro ein Fußballstadion mit 1000 überdachten Plätzen gegönnt. Die Sportbegeisterung der Osttiroler in allen Ehren, aber das wäre ungefähr so, als würde Wien eine Fußball-Arena für über 400.000 Menschen in den Prater setzen.