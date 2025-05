Spardruck: Was Gemeinden jetzt alles streichen müssen

Steigende Kosten bei sinkenden Einnahmen, das kann nicht lange gut gehen. Die KDZ-Prognose zeigt: von einem Euro, den Städte und Gemeinden aus öffentlichen Mitteln erhalten, bleiben den Gemeinden im Jahr 2028 nur noch 40 Cent. 2019 waren es noch über 50 Cent. „Diese Entwicklung untergräbt die finanzielle Eigenständigkeit der Gemeinden und schwächt die Finanzierbarkeit der kommunalen Daseinsvorsorge“, so die Forscherinnen und Forscher vom KDZ. Zwar skizzieren sie in ihrer Prognose auch Maßnahmen, wie Gemeinden mehr Geld einnehmen und Ausgaben senken könnten. Zum Beispiel mithilfe der Erhöhung von Parkgebühren oder indem Gemeinden verstärkt zusammenarbeiten, wenn es um Verwaltungsaufgaben geht. Oder indem – wie es die Regierung bei ÖBB-Projekten vorhat – Infrastrukturprojekte verschoben werden. Doch wenn Bund und Länder nicht einlenken, blieben den Gemeinden nur noch Leistungskürzungen, so das KDZ. Das könnte also bedeuten: weniger Geld für Vereine, kürzere Öffnungszeiten am Amt, das Schließen von Kultureinrichtungen – langfristig wirkt sich das auf die Lebensqualität vor Ort aus.

Was bedeutet das für eine Gemeinde konkret? Ein Blick nach Waidhofen an der Ybbs, eine 11.000 Einwohner-Stadt in Niederösterreich. Die Heimatgemeinde des früheren ÖVP-Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka. Seine guten Kontakte zum Land halfen wenig.

Werner Krammer (ÖVP) ist seit 2014 Bürgermeister von Waidhofen. Und seit zwei Jahren hat er ein Problem, das er mit immer mehr Ortschefs und Chefinnen teilt: Der Gemeinde geht das Geld aus. „Von 2022 bis zum Voranschlag des Budgets 2025 sind unsere Umlagen, also die Mittel für Gesundheit, Pflege, Soziales, Kinder- und Jugendwohlfahrt an das Land um 1,8 Millionen Euro gestiegen“, sagt Krammer. Jene Gelder, die die Gemeinde aus öffentlichen Mitteln erhält, seien „de facto gleich geblieben“. Am stärksten schlagen sich aber die Personalkosten im Gemeindebudget nieder, sie sind im selben Zeitraum von zehn auf 14 Millionen angewachsen. Die hohen Gehaltsabschlüsse im öffentlichen Dienst machen sich bemerkbar. Vier Millionen Euro, so groß ist auch das Budgetloch, das Krammer und seine Gemeinde stopfen müssen.

Aber wie soll das gelingen?

Gespart wird in der Verwaltung, Stellen werden nicht nachbesetzt, die Anzahl der Gemeinderäte soll ab 2027 von 40 auf 31 reduziert werden. Jährlich soll das der Gemeinde etwa 130.000 Euro sparen. Außerdem werden Radwegprojekte, der Ausbau von Gehsteigen und die Sanierung von Gemeindestraßen verschoben. Die Müllgebühr erhöht. Unpopuläre Maßnahmen. Vor allem für Krammers Koalitionspartner, die SPÖ. Zu dritt – in Waidhofen regieren ÖVP und SPÖ mit einer Bürgerliste – soll die Budgetkonsolidierung gelingen. Ähnlich wie im Bund. Ein Thema stößt ihm im Gespräch mit profil sauer auf. Es geht um den Ausbau der Kinderbetreuung.