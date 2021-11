Lauter Trottel. Außer mir.

Ich habe unlängst so ein Glück gehabt, ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Es war auf der Demo gegen Diktatur und Faschismus am letzten Wochenende in Wien, wo sich die freiheitsliebende Elite versammelt hat. Da hätten sie mich fast gekriegt. Und hätte ich nicht meine festen Stiefel angehabt, dann wäre die Impfung, die mir ein im Kanal versteckter Systemscherge heimlich verpassen wollte, sicher auch gelungen. Aber so hat er es nicht geschafft, mir die Nadel ins Wadel zu rammen. Ich bin so erschrocken, wie der auf einmal von unten angegriffen hat, dass mir beinahe mein Judenstern runtergefallen wäre. Wobei, direkt gesehen hab ich den Impfterroristen leider nicht. Die sind da sehr geschickt, da gibt es eigene Trainingscamps, wo man ihnen beibringt, rechtschaffene, stolze, freie Bürger aus dem Hinterhalt niederzuspritzen und dann schnell zu verschwinden, bevor man sie fassen und vor den Volksgerichtshof stellen kann. Aber ich hab da was gespürt bei den Füßen und dann schau ich runter - und seh den Kanaldeckel neben mir. Und da musste ich natürlich nur mehr eins und eins zusammenzählen. Weil: Was hätte das denn sonst sein sollen?

Ein Bekannter von mir hat da leider weniger Glück gehabt, der Ansgar von der Vierer-Stiege. Der hat offenbar einen Spritzer von dem Impfstoff, den der Polizeihubschrauber über uns versprüht hat, eingeatmet. Am Tag darauf ist er mit dem Vogelkäfig Milch holen gegangen, hat mit einem Hydranten im Duett „Hulapalu“ gesungen (er war die zweite Stimme) und hat sich dann nackert auf die dritte Spur am Gaudenzdorfer Gürtel gelegt, weil er sehen wollte, wie die Autos an ihm zerschellen. Da sieht man wieder einmal, wie unfassbar gefährlich diese Nebenwirkungen sind! Aber das konnte das System beim Ansgar natürlich auch wieder nicht zugeben. Drum ist er jetzt in der Geschlossenen. Eingesperrt und mundtot gemacht.