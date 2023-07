Die heimische Politik scheint mit ihrem Training schleißig geworden zu sein – vielleicht liegt das an der Hitze. Anders ist nicht erklärbar, warum man sich seit Wochen in beinahe peinlich absurden Debatten ergeht. Der eine spricht davon, Volkskanzler werden zu wollen, und behauptet zu wissen, was das „Volk“ will – ziemlich völkisch insgesamt. Der andere will ihm das Narrativ klauen und redet von „Unsere Leute“ – wer auch immer das sein soll. Dazwischen gibt es ein paar hochemotionale Schlagabtausche zum Thema Gendersternchen und deren Sinnhaftigkeit. Die Nächste streitet mit Inbrunst darum, was heutzutage als „normal“ bezeichnet werden darf. Der Oberchef spricht schließlich ein Machtwort und mahnt Zurückhaltung in der Ausdrucksweise ein. Und bekommt als Antwort vom wichtigsten Mann im Staat ausgerichtet, dass er es eh okay findet, „wenn sich jemand entschließt, vegan zu leben. Aber es muss auch okay sein, wenn andere gerne Schnitzel essen.“ Aha. Wäre das also auch geklärt.

Freilich, flache Identitätsdebatten eignen sich hervorragend zur Stimmungsmache – immerhin kann jeder sofort mitreden. Es braucht dazu nichts weiter als eine Meinung – und die hat ja Hochkonjunktur. Jeder hat eine, und das wird auch gern auf allen Kanälen zur Schau gestellt. Und obwohl die Eintrittshürde zum Mitreden wirklich denkbar niedrig ist, darf trotzdem bezweifelt werden, dass man damit die breite Masse erreicht. Oder anders formuliert: Keine einzige Umfrage würde widerspiegeln, dass derartige Diskussionen irgendjemanden wirklich interessieren. Unter den Top-10-Themen findet sich jedenfalls nichts davon.