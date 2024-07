Es ist also vorbei. Offiziell zumindest. Diese Woche fand die letzte geplante Plenarsitzung dieser Legislaturperiode unter Schwarz-Grün statt. Es war ein letztes Aufbäumen vor dem Sommer. 50 Gesetzesvorlagen sollten durchgepeitscht werden. Die Abschlussberichte der beiden U-Ausschüsse wurden besprochen. Es gab ein paar Volksbegehren, Berichte des Rechnungshofes und, und, und. Es gab einen Misstrauensantrag der FPÖ gegen die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler – den die ÖVP nicht unterstützte, obwohl sie sich nach wie vor überzeugt gab, dass der Ministerin strafrechtlich relevantes Verhalten vorzuwerfen sei. Das wurde im Parlament von allen Seiten dementsprechend emotional kommentiert.

Ordentlich viel Theaterdonner als Anheizer für die Wahl im Herbst also.

Wofür man die dort kandidierenden Parteien eigentlich wählen soll, ist bisher unklar: Die Wahlprogramme lassen auf sich warten. Weil man noch in Endausarbeitung ist? Oder weil man vielleicht doch noch nicht so genau weiß, was man da eigentlich hineinschreiben soll?

Nicht dass man sich der Illusion hingeben dürfte, dass der gemeine Wähler diese Papiere vor dem Kreuzerlmachen auch wirklich liest und demnach entscheidet. Es geht meist viel simpler und emotionaler zu. Dieses Mal gäbe es aber durchaus gute Gründe, sich die spröde Sachpolitik anzutun, die dort unterbreiteten Vorschläge zu lesen und auf ihre Gescheitheit durchzudenken. Denn, drastisch formuliert: Das Land geht langsam, aber sicher den Bach hinunter. Wer auch immer als Nächstes auf der Regierungsbank sitzen wird, muss riesige Baustellen übernehmen, und die können nur mit klugen Reformen fertiggestellt werden.