Mal kurz nicht empören

2. Der Westen glaubte bisher daran, dass universelle Werte überall auf der Welt verteidigt werden müssen, notfalls mit Waffengewalt. Zweifel an der Effektivität der Institution des „Weltpolizisten“ USA sind alt – und berechtigt. Zu oft gingen die Interventionen schief oder basierten von vornherein auf fragwürdigen Annahmen. Doch das Prinzip, dass der Westen an der Seite der Demokratien steht und diesen zu Hilfe kommt, wenn er kann, galt als unumstößlich.

3. Der Westen glaubte an die Freiheit des Individuums und daran, dass jeder Mensch ein nützlicher Staatsbürger werden kann. Als der US-Präsident Ronald Reagan, ein Konservativer, 1986 ein Gesetz zur Straffreiheit für illegale Migranten erließ, begründete er das mit der folgenden Erklärung: „Ich glaube an die Idee einer Amnestie für diejenigen, die hier ihre Wurzeln geschlagen und ihr Leben eingerichtet haben, auch wenn sie irgendwann in der Vergangenheit illegal ins Land gekommen sein mögen.“ Aus diesen Worten sprach nicht Naivität, sondern Pragmatismus. Die illegalen Einwanderer waren meist gezwungen, in unfairen Dienstverhältnissen zu arbeiten. Die Legalisierung ermöglichte ihnen, normale Jobs zu bekommen und Steuern zahlende Staatsbürger zu werden.

Heute gilt nur noch unnachgiebige Härte als vertretbarer Grundsatz. Die integrative Kraft der Gesellschaft wird in Abrede gestellt, Einwanderer werden genuin als „nicht integrierbar“ abgestempelt. Dies dient gegenüber den Wählern als Ausweis für klare Kante. „Workplace enforcement“ verspricht die neue US-Regierung – Verhaftungen von illegalen Einwanderern am Arbeitsplatz.

Die westliche Gesellschaft, ihre Grundsätze, ihre Vibes verändern sich. Der Glauben an die Verbreitung universeller Werte und des Fortschritts mittels Kooperation wird verlacht. Verhasst sind Institutionen wie die Welthandelsorganisation, die Weltgesundheitsorganisation, internationale Regelwerke und Gerichte, Multilateralismus in allen Formen. Stattdessen: America first, Ungarn zuerst, Österreich zuerst … Jeder will sich ganz vorn in der Reihe anstellen.

Ob jemandem auffällt, wo der Haken an diesem Konzept ist? Schauen wir einmal.