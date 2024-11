In der Woche seit dem Sieg Donald Trumps bei den Präsidentschaftswahlen in den USA haben sich nicht nur die geschlagenen Demokraten gefragt, wie das geschehen konnte. Trumps strafrechtliche Verurteilung, die zahlreichen Klagen, unter anderem wegen seiner Rolle beim Sturm aufs Kapitol am 6. Jänner 2021, die zwei Amtsenthebungsverfahren und die Tatsache, dass er seine Niederlange beim Rennen gegen Joe Biden bis zuletzt nicht anerkannt hat, all das scheint seine Wählerinnen und Wähler nicht gestört zu haben, im Gegenteil.