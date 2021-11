Nein, wir schreiben nicht 2015

2015 amtierte Werner Faymann als österreichischer Bundeskanzler, „Reality“ von der Band Lost Frequencies & Janieck Devy war der Hit des Sommers, und Amazon brachte den ersten Smart Speaker auf den Markt, der auf den Namen „Alexa“ hörte. Ach, ist das lange her, nicht? Ja, ist es, und seither ist viel passiert, aber 2015 will uns nicht loslassen. Oder besser: Manche können sich nicht vom Trauma lösen, das in jenem Jahr Europa gebeutelt hat: die Migrationskrise. Wann immer seither irgendwo Flüchtlinge oder Migranten auftauchen – und es brauchen gar nicht besonders viele zu sein –, verfallen Regierungen und Teile der Öffentlichkeit in Panik: 2015 wiederholt sich!

Jetzt gerade ist es wieder einmal so weit. Ein paar Tausend Migranten – die Schätzungen schwanken zwischen 4000 und 8000 – stecken an der Grenze von Belarus zu Polen fest. Alexander Lukaschenko, der autoritäre Präsident von Belarus, hat sie dorthin bringen lassen, in widerwärtiger Absicht. Er will zeigen, dass die Europäische Union an ihrer Außengrenze ihre wahre, böse Fratze zeigt, niemanden reinlässt und all ihr Gerede von Menschenrechten selbst Lügen straft.