Neutralität: Nie wieder immerwährend

Nichts ist so lebendig wie eine von höchster Stelle beendete Diskussion. Als Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Mai des vergangenen Jahres die aufkeimende Debatte über die österreichische Neutralität mit dem Satz „Österreich war neutral, Österreich ist neutral, und Österreich bleibt neutral – damit ist für mich die Diskussion beendet“ abzuwürgen versuchte, fachte er diese gegen seinen Willen erst so richtig an. Ein Jahr später ist die Republik zwar unverändert immerwährend neutral, allerdings kriegen sich die politischen Player immer wieder in die Haare, wenn sich in konkreten Fällen die Frage stellt, was „neutral“ bedeutet.

Die Befürworter der Neutralität haben bisher immer einen Trumpf in der Hand: die öffentliche Meinung. Laut einer Gallup-Umfrage von vergangenem Monat will eine deutliche Mehrheit von 77 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher an der Neutralität festhalten. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) formuliert es in einem „ZiB-2“-Interview so: „Die Neutralität ist identitätsstiftend für Österreich.“

Damit hat Edtstadler wohl Recht. Die Frage ist: Um welche Teile unserer Identität handelt es sich da?

Gern wird die Formel wiederholt, unsere Neutralität bewirke, dass Österreich friedensstiftend sei, aktiv an Konfliktlösungen beteiligt und gleichzeitig wehrhaft. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, und spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wissen wir: Es ist auch nicht wahr.