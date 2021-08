ÖVP-Parteitag: Jessas Scharia!

Nehammer: Was fallt uns zum Klimawandel eigentlich no ein?

Edtstadler: No, da simma natürlich auch dagegen.

Kurz: Aber halt net autofeindlich dagegen. Des is wichtig! Vielleicht könnt ma a no a Grundrecht auf an immer freien Parkplatz verlangen.

Nehammer: Wer soll denn da außer uns zustimmen?

Kurz: Wie wenn des net völlig wurscht wär! Und dann schreibt’s no irgendwas dazu von wegen Innovation und synthetische Kraftstoffe, bla bla bla. Irgendwas, was kana versteht, des aber voll modern klingt.

Köstinger: Und außerdem samma klimawandelmäßig für grüne Wiesen, blaue Seen, weiße Wolken und a gelbe Sunn. Mit Muhkulis auf de Wiesen. Und Motorboote auf de Seen.

Nehammer: Und für zwa Brettln und an gführigen Schnee. Und gscheite Seilbahnen überall. I tät sagen, damit is unser Anti-Steinzeit-Position ziemlich umfassend erklärt.