Rainer Nikowitz: Sesselkreis

Kaiser: I muss doch sehr bitten! I hätt mir eigentlich gedacht, mir san schon weida. Sowohl in da Analyse wia auch in da Therapie.



Rendi-Wagner: I bin ja an sich immer für Therapie. Aber manchmal muss ma einsehen, dass a Resozialisierung einfach nimmer möglich is, so schwer es auch fallt. Weil ma soll ja an sich niemanden zurücklassen.



Doskozil: Geh bitte, lass mi doch endlich zruck! Dort, wo du hingehst, will i ja sowieso net mit.



Kaiser: Oba wos, wenn dos der Weg is, der uns wieder an die Spitze bringt?



Doskozil: Ja! Und was, wenn's morgen bei 35 Grad auf amoi an Meter große violette Flocken mit gelbe Punkte schneit?

Rendi-Wagner: So was kann ma net ernst nehmen.



Doskozil: Ganz meiner Meinung.



Kaiser: Na bitte! A Übereinstimmung! Also wenn dos ka ermutigendes Zeichen is! Wisst's was? Für die nächste Wochen überleg ma uns a Rollenspiel, wo ihr zwei amol tausch...

Rendi-Wagner: Des tät eam so passen!



Doskozil: Dabei wär des der erste vernünftige Ansatz gwesen.



Kaiser: I glaub, i brauch a Supervision.